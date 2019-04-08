Зеленский рассказал, как планирует утихомирить войну на Донбассе

Владимир Зеленский / Reuters

Шоумен и кандидат в президенты Украины, выигравший в первом туре выборов с большим отрывом, Владимир Зеленский рассказал о собственном плане по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление он сделал в интервью, появившемся в эфире ТРК Украина. По мнению Зеленского, в первую очередь, нужно в самые сжатые сроки добиться прекращения огня.

"Мы не можем позволить себе долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро с новостей о том, сколько наших ребят погибло на Востоке", — заявил он.

Кроме того, Зеленский поведал о том, что крайне необходимо "достучаться до каждого человека" на территориях, контролируемых боевиками "Л/ДНР". Для этого он, в частности, предложил важность возобновления выплат пенсий тамошним жителям.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о том, как собирается закончить войну на Донбассе. До этого он рассказывал о возможных компромиссах ради Крыма и Донбасса.