В Кремле засомневались в легитимности выборов в Украине

В Москве заявили, что Украина накануне выборов нарушает международные нормы / way2day.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал предвыборную кампанию в Украине "жесткой и грязной" и заявил, что легитимность предстоящих выборов президента вызывает у Кремля опасения.

"Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", - сказал Медведев в интервью болгарскому изданию Труд.

По словам премьера, предстоит сделать выводы, была ли украинская избирательная кампания легитимной и без фальсификаций. Он добавил, что Украина "под надуманным предлогом" закрыла избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России.

Читайте такжеЗеленский озвучил условия переговоров с Россией по Донбассу"Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан", - считает он.

Медведев подчеркнул, что на законность предстоящих выборов повлияет отказ от российских наблюдателей за ходом голосования.

"Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами - даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать", - заявил Медведев.

Напомним, Медведев заявил, что Москва готова вести переговоры с новым руководством Украины после выборов президента страны 31 марта.