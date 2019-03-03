Медведев заявил о готовности России к переговорам с новым руководством Украины

Медведев сообщил, что Россия готова к диалогу с Украиной / Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова вести переговоры с новым руководством Украины после выборов президента страны 31 марта.

В интервью болгарской газете Труд он подчеркнул, что "грязная" избирательная кампания пока не позволяет Кремлю рассмотреть кандидата, который будет готов к диалогу.

"В Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать", - сказал российский премьер.

Медведев отметил, что Россия надеется на улучшение отношений с Украиной и готова отнестись с уважением к будущему выбору украинского народа.

Премьер добавил, что Москва готова к диалогу с будущим руководством Украины, если новый руководитель государства будет в этом заинтересован.

Напомним, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо будет провести переговоры с РФ для прекращения военных действий на Донбассе, однако без уступок по независимости и территориальной целостности страны.