Зеленский озвучил условия переговоров с Россией по Донбассу

1 марта 2019, 00:38

Кандидат в президенты подчеркнул, что главная ценность для него – это жизнь людей.

Зеленский считает, что переговоры с РФ должны быть без компромиссов / Фото: скриншот из видео

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо будет провести переговоры для прекращения военных действий на Донбассе, однако без уступок по независимости и территориальной целостности страны.

"Главная цель каждого украинца – это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг – это прекращение огня. Как мы можем это сделать – это только переговоры. У нас с вами есть только Минские договоренности, они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хоть что-то есть. Я считаю, что мы должны расширить стол, привлечь Великобританию, привлечь США", - сказал он в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Зеленский отметил, что в стране идет не АТО, а настоящая война, поэтому переговоров не избежать. Однако компромиссов со стороны Киева быть не может.

Читайте такжеЗеленский озвучил свое ключевое отличие от других кандидатов"Но, вы знаете, как сказал первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук: "У нас война". С первого дня это не АТО, у нас реальная война между Россией и Украиной, поэтому мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. Что касается компромиссов, то никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть. Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями", - констатировал шоумен.

Напомним, Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом и озвучил свои первые действия в случае победы на выборах.

Как известно, ранее Зеленский встретился с представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.  Позднее политолог отметил, что на Западе Зеленского стали воспринимать всерьез.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия переговоры Владимир Зеленский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:22
С первым днем весны: прикольные поздравления с 1 марта в красивых открытках, гифках и на словах
00:38
Зеленский озвучил условия переговоров с Россией по Донбассу
00:15
Поклонская написала книгу об аннексии Крыма
28 февраля, четверг
23:47
"Наша страна ошибалась": крымчанки Anna Maria пожелали Украине найти свою дорогу
23:23
В Житомире передумали отменять русскоязычную культуру
22:59
Журналист уволился с телеканала ZIK из-за цензуры людей Порошенко
22:33
В Москве пояснили высокие квоты на азовского бычка для Киева
22:26
Украинская власть считает, вернет Крым словами – эксперт Видео
22:01
"Толку, что рухнул царский режим": эксперт озвучил украинскую проблему санкций против России Видео
21:55
Виталий Козловский Видео досье
21:34
Командир эсминца США Дональд Кук рассказал об украинском происхождении Видео
21:05
Украина не будет резать Лазарева на трансляции Евровидения
20:47
"Вас Одесса порвет!!!": радикалы грозят срывом концертов Жванецкого в Одессе и Киеве из-за "провокации х-ло" Путина Видео
20:33
"Плеснул зеленкой, плюнул в лицо": в Крыму напали на депутата Госдумы
20:19
От -11⁰ до +12⁰: синоптик предупредила украинцев о неприятных погодных сюрпризах Видео
19:44
Ким Кардашьян опасно сверкнула грудью на морозе Фото Видео
19:28
В НОТУ допустили вероятность участия Сердючки в Евровидении-2019
19:02
ВСУ будут получать броневики Барс-8 от Богдан Моторс Гладковского
18:25
Зеленский озвучил свое ключевое отличие от других кандидатов
18:21
Украинцев лишили возможности голосовать за участников Евровидения 2019 Видео
18:11
Кличко в Израиле договорился о сотрудничестве в осуществлении смарт-технологий
17:45
Боевой дебют: украинские и российские танки могут сразиться в Кашмире
17:40
Источник: в Киеве подорвали авто Турчинова, появилось видео Фото Видео
17:33
США отказались помогать Порошенко, если он отправит корабли в Керченский пролив - СМИ
17:11
У Порошенко прокомментировали сорванную шапку Видео
17:00
Лучший вариант для стен и пола: как правильно выбрать керамическую плитку новости компании
16:50
Российский офицер получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
16:36
С Сумской и Роговцевой: Олег Винник представил социальный клип "Роксолана" Видео
16:30
В Госстате сообщили, когда может пройти перепись населения
16:15
Расследование: Батькивщину спонсируют маникюрщицы, уборщицы и кассирши. Тимошенко обвиняет власть
16:08
Экс-"ВИА Гра" презентовала свой первый сольный клип Видео
16:02
Украина может отменить безвиз с Израилем
15:54
"Лет двадцать как будто": Светлана Лобода удивила сеть помолодевшим видом
15:52
Шахтер подписал перспективного бразильского вингера: СМИ назвали сумму трансфера Видео
15:33
В Нафтогазе сообщили, в каких странах будут взыскивать активы Газпрома
15:24
"Раскольники остались раскольниками": в Сербии отказались признавать ПЦУ Видео
15:22
Давление власти на Тимошенко - самое сильное со времен Януковича - Дубиль
15:20
Суд впаял племяннику-террористу телепропагандиста Киселева тюремное заключение
14:40
Украина "забила" на попытки продать российское судно Норд Видео
14:37
Миллионы зарплаты для главы Нафтогаза: появилась реакция Кабмина
14:27
"Когда услышал, что Maruv не едет на Евровидение": Melovin шокировал сеть кардинальной сменой имиджа
14:26
Гриценко и Садовой анонсировали переговоры об объединении Видео
14:02
"Кутайтесь плотнее": синоптик рассказала о похолодании в первые дни весны Видео
13:39
"Глаз не отвести": Анна Седокова восхитила сеть жарким образом в красном
13:37
В Киеве взорвали внедорожник, водитель авто попал в больницу Фото Видео
13:27
Конфликт Индии и Пакистана: все, что нужно знать о вспыхнувших боевых действиях
13:18
Зеленский рассказал, что сделает первым в случае победы на выборах
13:12
Почему Порошенко нельзя слить Гладковского мнение
13:09
Украина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия - Аласания Видео
12:40
Коррупция помогает Порошенко укрепить контроль над Украиной – Bloomberg
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться