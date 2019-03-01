Зеленский озвучил условия переговоров с Россией по Донбассу

Зеленский считает, что переговоры с РФ должны быть без компромиссов / Фото: скриншот из видео

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо будет провести переговоры для прекращения военных действий на Донбассе, однако без уступок по независимости и территориальной целостности страны.

"Главная цель каждого украинца – это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг – это прекращение огня. Как мы можем это сделать – это только переговоры. У нас с вами есть только Минские договоренности, они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хоть что-то есть. Я считаю, что мы должны расширить стол, привлечь Великобританию, привлечь США", - сказал он в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Зеленский отметил, что в стране идет не АТО, а настоящая война, поэтому переговоров не избежать. Однако компромиссов со стороны Киева быть не может.

Читайте такжеЗеленский озвучил свое ключевое отличие от других кандидатов"Но, вы знаете, как сказал первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук: "У нас война". С первого дня это не АТО, у нас реальная война между Россией и Украиной, поэтому мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. Что касается компромиссов, то никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть. Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями", - констатировал шоумен.

Напомним, Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом и озвучил свои первые действия в случае победы на выборах.

Как известно, ранее Зеленский встретился с представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Позднее политолог отметил, что на Западе Зеленского стали воспринимать всерьез.