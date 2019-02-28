На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез – политолог

Зеленского активно обсуждают на Западе / РБК-Украина

Известный политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко по итогам своего визита в Германию констатировал, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский стал главным объектом интереса на Западе.

"Порошенко известен и понятен. Тимошенко знают, но осторожно прощупывают ее нынешнюю позицию. А Зе просто непонятен. Who is mr Zelenskiy? – главный вопрос, который я слышу последний месяц от западных журналистов, политиков, дипломатов, политологов", - написал политолог в Facebook.

По словам Фесенко, в последнее время в западных странах Зеленского начали воспринимать всерьез, поскольку он является лидером предвыборной гонки и наиболее вероятным кандидатом на главный пост страны.

"На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез и как лидера предвыборной гонки и как одного из главных претендентов на пост Президента Украины. Соответственно и стали внимательно изучать", - подытожил Фесенко.

/ Фото: Facebook/Владимир Фесенко

Как ранее сообщалось, Зеленский принял участие в переговорах со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером.

Напомним, Зеленский имеет все шансы одержать победу во втором туре выборов в независимости от того, кто из соперников окажется в паре с шоуменом.