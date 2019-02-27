Зеленский встретился с представителем Госдепа Волкером

Известный шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский принял участие в переговорах со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине — Куртом Волкером. Курт — блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались. Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!" – сказано в сообщении Команды Зеленского в Facebook.

Зеленский провел встречу в сопровождении нардепа от БПП Сергея Лещенко и бывшего министра финансов Александра Данилюка.

"В штабе я не работаю, не член партии, но по вопросам, которые я понимаю, даю совет или экспертное мнение. Почему именно команде Зеленского? Потому что это их инициатива и там есть потребность в такой помощи", - цитирует Лещенко Новинарня.

Напомним, Зеленский имеет все шансы одержать победу во втором туре выборов в независимости от того, кто из соперников окажется в паре с шоуменом.