Зеленскому предсказали победу над любым соперником во втором туре выборов

Владимир Зеленский / УНИАН

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский имеет все шансы одержать победу во втором туре выборов в независимости от того, кто из соперников окажется в паре с шоуменом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, передают Вести.

В случае выхода во второй тур с Петром Порошенко Зеленский победит с результатом 38,1 процента голосов против 20,5, с Юлией Тимошенко - 34,2 процента против 22,1, с Анатолием Гриценко - 33,1 процента против 26,9.

Исследование проходило с 16 по 23 февраля. Было опрошено 2047 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, по данным Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы проголосовать 26,4 процента жителей Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко - у него 18 процентов. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко третья - свои голоса ей готовы отдать 13,8 процента украинцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.