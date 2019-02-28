Зеленский рассказал, что сделает первым в случае победы на выборах

Владимир Зеленский / Кадр из сериала "Слуга народа"

Актер-комик, продюсер, телеведущий и лидирующий в соцопросах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Facebook на странице "Команда Зеленского". Согласно обнародованным данным, встреча Зеленского и Люнгманна состоялась еще 23 февраля и на ней речь шла о сотрудничестве Украины с МВФ.

Зеленский рассказывал о необходимости дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом − ради улучшения экономической ситуации в Украине.

Кроме того, он поведал Люнгману о своей предвыборной программе и о том, что сделает, выиграв президентские выборы в Украине.

"Среди прочего это установление верховенства права, реформа органов и сектора безопасности, искоренения коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечения стабильности банковской системы и независимости работы НБУ", − говорится в тексте "Команды Зеленского".

Напомним, ранее Зеленский встретился с представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Позднее политолог отметил, что на Западе Зеленского стали воспринимать всерьез.