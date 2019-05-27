Проклятая страна: медиум объяснил, почему Украина должна владеть территориями РФ

Украина должна владеть территориями РФ, считает Максим Гордеев / epochtimes.ru

Экстрасенс-медиум Максим Гордеев заявил о том, что Украину можно назвать "проклятой" страной.

"Наша страна в каком-то смысле проклята. И это проклятие мы сделали себе сами", - считает он.

По его мнению, в языческие времена наша страна была самой великой на Руси, но с крещением и свержением статуй богов, "страна полетела к чертовой матери".

"В данный момент именно Украина должна была владеть всеми территориями, на которых сегодня находится Россия. Мы должны были быть сильнейшей нацией в мире. Именно языческие боги давали нам эту мощную силу", - подчеркнул он в интервью украинским СМИ.

Медиум также считает христианство негативным аспектом для Украины и призвал помнить о том, что "все наши предки были язычниками, что наши корни идут от язычества, а не от христианства".

"Люди, которые были самостоятельными, которые выбирали умом и сердцем, начали быть боязливыми перед лицом нового бога", - добавил Гордеев.

Напомним, ранее Гордеев спрогнозировал, что Владимир Зеленский "принесет большое разрушение существующей власти".