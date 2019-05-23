При Зеленском будут публичные "казни" — экстрасенс

При президентстве Владимира Зеленского будут публичные "казни", спрогнозировал экстрасенс / Reuters

Экстрасенс-медиум Максим Гордеев спрогнозировал, что новый президент Владимир Зеленский "принесет большое разрушение существующей власти".

При Зеленском будут разоблачения и публичные "казни", рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, Зеленский будет самостоятельной фигурой на посту президента.

"Даже если кто-то ему помогает, в момент, когда он дошел до пика, он кинет всех и будет делать так, как считает нужным лично он. И будут публичные "казни", разоблачения, поток показательных выступлений политиков, людей, которые у власти", — отметил экстрасенс.

Читайте такжеАстролог рассказала, каким президентом будет ЗеленскийГордеев добавил, что президентство любого человека не может нести благополучие или неблагополучие стране, поскольку каждый вносит и позитивные и негативные аспекты.

"…У каждого президента Украины, включая Януковича (бывший беглый президент Виктор Янукович — Ред.), можно найти что-то хорошее, что он сделал для страны", — сказал он.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что инаугурация Владимира Зеленского произошла под разрушительным 10-м градусом Льва. Эксперт говорил, что подписание Зеленским президентской присяги, поднятие булавы и вынос штандарта — все это прошло под "разрушительным градусом".