Новый год мчится: в Киеве поставили и собрали главную елку Украины - опубликованы фото

На Софийской площади в центре Киеве закончили монтаж главной новогодней елки Украины.

Соответствующее сообщение и фото опубликовал портал Znaj. По имеющимся данным, новогоднее дерево весит около 100 тонн, а в высоту достигает 30 метров. Оно собрано из веток сосны и пихты, привезенных из Виннитчины и Житомирщины.

Елку украсили гирляндой в 4 километра длиной и 750-ю новогодними игрушкам в красно-бело-зеленых цветах. Стоили декорации и иллюминация на дереве составила около 2,7 млн грн.

Напомним, ранее Главред публиковал материал о том, во сколько обойдется украинцам покупка елки на Новый год-2020.