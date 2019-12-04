В Киеве собрали главную новогоднюю елку Украины, опубликованы фото

В центре Киева установили елку на Новый год 2020 / УНИАН

В Киеве на Софийской площади для мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года 2020 и Рождества Христова, собрали главную новогоднюю елку Украины.

Елку сформировали из небольших деревьев и начали украшать, свидетельствуют фото, опубликованные УНИАН.

На снимках видно, что елку к Новому году 2020 уже украсили звездой и гирляндами. Также на праздничное дерево начали вешать другие украшения.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Софийской площади 14 декабря начнет работать рождественский городок. Напомним, в столице новогоднюю елку традиционно зажигают 19 декабря - в День святого Николая.