Что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов

11 декабря 2018, 18:27

Главред разобрался, что должно быть на новогоднем столе в Год Свиньи.

Новый год_Рождество_стол_еда
Что можно готовить на Новый год-2019 / 1zoom.ru

Новый год-2019 все ближе. Нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

И чтобы задобрить Желтую Свинью, меню на Новый год-2019 нужно составлять особым образом.

Для начала немного о сервировке. Главные цвета Нового года-2019 – это желтый, коричневый и зеленый (Свинья ведь желтая и земляная). Плюс их оттенки. Так что на Новый год-2019 год накрываем стол скатертью одного из этих цветов. Или хотя бы подаем салфетки этой палитры.

Что можно готовить на Новый год-2019

Читайте такжеПраздничное настроение уже сейчас: топ-10 рождественских песенКонечно, все зависит от компании (количества приглашенных гостей), их предпочтений и финансовых возможностей хозяев. Однако примерное меню на новый -2019 год выглядит так: закуски, овощи (маринованные и/или свежие), пара салатов, горячее блюдо с гарниром, фрукты и алкоголь.

При этом в 2019 году обязательное блюдо на столе – это зелень и сыр, ведь свинья их очень любит. И желательно, чтобы список меню на Новый год включал в себя побольше блюд желтого цвета: помимо сыра это могут быть желтые перцы и помидоры в овощной нарезке, лимоны, айвы и яблоки во фруктовом салате и просто салаты, украшенные яичными желтками.

Вообще, в год Свиньи у вас есть прекрасная возможность составить здоровое меню на Новый год, меню на Новый год Свиньи предполагает большое количество зелени, овощей и фруктов.

Что приготовить на Новый год-2019

На новогоднем столе обязательно должны быть:

  • много зелени;
  • овощные салаты;
  • мясные салаты (без свинины!);
  • рыба и икра;
  • закуски: бутерброды и тарталетки;
  • фрукты и десерты.

Горячее на Новый год 2019

Читайте такжеКак приготовить глинтвейн: три лучших рецепта

Несмотря на обязательность желтого цвета на новогоднем столе, яйца как отдельное блюдо подавать не рекомендуется. Также не стоит подавать на новогодний стол-2019 курицу: Свинья не любит эту пташку. И, разумеется, под запретом свинина – и как самостоятельное блюдо и в качестве ингредиентов для других блюд.

В качестве горячего блюда стоит выбрать утку с яблоками или запеченного кролика.

Закуски на Новый год 2019

Составить интересное меню на Новый год 2019 можно с помощью закусок. Можно сделать творожные шарики, канапе в форме елочки, заливную рыбу и т. п.

Новогодние салаты-2019

И не стоит забывать, что все еще продолжается Рождественский пост-2018:

Бюджетное меню на Новый год

Даже доступное меню на Новый год обойдется украинцам недешево. Не говоря уже о меню на Новый год в ресторане. К примеру, в Киеве удовольствие отметить Год Свиньи в ресторане обойдется не менее чем в 2000 тыс. грн с человека. В среднем, цена вопроса составляет порядка 4000-4500 тыс. грн. Если хотите, чтобы меню на Новый год в ресторане включало шампанское Moet & Chandon, блины с икрой лосося, пате с фуагра, оливье с крабом и прочие деликатесы – готовьтесь выложить уже 12 000 грн.

Встретить Год Свиньи дома получится дешевле.

В целом новогодний стол-2019 для шести человек выйдет на 20% дороже, чем годом ранее – примерно в 3500 грн.

В частности, салат оливье подорожал за год почти на 30%. Такие данные приводит директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет UBR. По его словам, трехлитровая миска этого популярного салата потянет примерно на 170 грн.

Причем к концу года ожидается очередной скачок цен на продукты в Украине. Ценового пика стоит ждать уже накануне католического Рождества-2018 в Украине.

Во сколько обойдется новогодний стол-2019 / UBR

Сэкономить получится разве что на алкоголе и красной икре – если не спешить и купить их на волне праздничных акций непосредственно перед Новым годом, советует Дорошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
еда меню Новый год
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:04
Порошенко прокомментировал обвинение украинских моряков в РФ
18:46
"ФСБшная удавка": Экс-советник Путина рассказал, почему нужно ликвидировать Керченский мост
18:27
Что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов Видео
17:55
Мосийчук понадеялся на уничтожение Крымского моста инопланетянами
17:30
Вдова Леонида Гайдая угодила в больницу после секс-скандала с Варлей
17:07
Россия пожаловалась ЕСПЧ из-за "злоупотреблений" Украины
17:01
Аркадия Бабченко назвали "Человеком года" по версии Time Видео
16:50
"Это просто отвратительно!": звезда "Универа" назвал россиян "быдлом" Видео
16:42
Чат с экс-министром экономики Украины Виктором Сусловым
16:30
"Россия началась с кражи": Вятрович высказался про аэропорт имени княгини Ольги в РФ
16:15
Захваченным РФ украинским катерам нашли замену - СМИ
16:08
"Кто со мной на Марс?": Ирина Билык удивила образом инопланетянина
15:59
Обвинили в госизмене: в России украинскому "шпиону" дали 14 лет тюрьмы Видео
15:50
"Дырки" Джулии Робертс с возрастом становятся все лучше": американское издание оконфузилось с пошлым заголовком
15:49
В Украине "повязали" боевика, захватывавшего СБУ в Луганске во время "русской весны": опубликовано видео
15:41
Яценюк рассказал о необходимости жесткой бюджетной дисциплины
15:39
Порошенко задал украинцам неоднозначный вопрос в Facebook
15:37
"Ух и рожа": Светлана Лобода удивила фанатов внешностью без макияжа Видео
15:33
"Полтинник на бригаду": опубликована прослушка переговоров арбитров с организаторами договорняков Видео
15:26
"Временные технические трудности": Омелян объяснил, почему "Бориспольский экспресс" постоянно ломается
15:23
Time назвал "Человеком года" расчлененного журналиста
15:09
Беременная Меган Маркл засветила округлившийся живот на The Fashion Awards 2018 Видео
14:55
Каждый второй украинец назвал перенос выборов причиной военного положения в Украине
14:47
Попытка №2. Украинцы повторно выставили на торги российское судно "Норд"
14:43
Приватизация Центрэнерго: Фонд госимущества отменил проведение конкурса Видео
14:33
"Песни возненавидел": Плененный на Азове россиянами украинский моряк пожаловался на пытки "Русским радио"
14:22
Три боя за год: менеджер рассказал о новых планах Ломаченко Видео
14:12
"Как девочка по вызову": Ани Лорак в экстремально коротком платье нарвалась на критику Видео
14:08
Парасюк устроил ДТП во Львове
13:46
"Дешевая рабсила": жители ОРДЛО подались на заработки в Абхазию – блогер Видео
13:44
Кличко открыл мониторинговый центр работы коммунального транспорта
13:35
СБУ подвердила российское гражданство жены замглавы СВР Семочко
13:18
В Махачкале двое прохожих поймали девочку, выпавшую с пятого этажа Видео
13:07
От Евросоюза понесло трупным запахом мнение
12:58
В ПАСЕ решили смягчить антироссийские санкции - Deutsche Welle
12:57
Расходы на содержание президента при Порошенко выросли вчетверо
12:46
"Тебе должно быть стыдно!": Зианджа обвинила Зеленского и студию "Квартал 95" в травле Видео
12:40
Безнадежный аутсайдер: Порошенко проигрывает соперникам во втором туре выборов – опрос Видео
12:12
"Народный фронт" поддержит на выборах исключительно члена партии - Яценюк
12:09
Помпео и Песков устроили перепалку из-за российских бомбардировщиков
12:09
Захват ТЦ Дарница в Киеве: что известно о конфликте Видео
12:07
Католическое Рождество в Украине-2018: дата и как отдыхаем Видео
11:55
Шахтер – Лион: прогнозы букмекеров, где смотреть матч Лиги чемпионов Видео
11:48
На Закарпатье лопнул нефтепровод "Дружба", подозревают незаконную врезку
11:31
Потрогал за грудь: Потап озадачил необычным фото с Тиной Кароль Видео
11:21
В Германии обнаружили удостоверение Штази на имя Путина
11:03
1,5 миллиарда прослушиваний: названа самая популярная песня ХХ века Видео
11:00
"До встречи в Виннице": пранкеры сосватали губернатора Калифорнии на работу в Украину Видео
11:00
Розпочався чат із політичним аналітиком Тарасом Чорновілом
10:59
Как Минобразования объявило войну ветряным мельницам мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять