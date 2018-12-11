Что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов

Что можно готовить на Новый год-2019 / 1zoom.ru

Новый год-2019 все ближе. Нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

И чтобы задобрить Желтую Свинью, меню на Новый год-2019 нужно составлять особым образом.

Для начала немного о сервировке. Главные цвета Нового года-2019 – это желтый, коричневый и зеленый (Свинья ведь желтая и земляная). Плюс их оттенки. Так что на Новый год-2019 год накрываем стол скатертью одного из этих цветов. Или хотя бы подаем салфетки этой палитры.

Что можно готовить на Новый год-2019

Читайте такжеПраздничное настроение уже сейчас: топ-10 рождественских песенКонечно, все зависит от компании (количества приглашенных гостей), их предпочтений и финансовых возможностей хозяев. Однако примерное меню на новый -2019 год выглядит так: закуски, овощи (маринованные и/или свежие), пара салатов, горячее блюдо с гарниром, фрукты и алкоголь.

При этом в 2019 году обязательное блюдо на столе – это зелень и сыр, ведь свинья их очень любит. И желательно, чтобы список меню на Новый год включал в себя побольше блюд желтого цвета: помимо сыра это могут быть желтые перцы и помидоры в овощной нарезке, лимоны, айвы и яблоки во фруктовом салате и просто салаты, украшенные яичными желтками.

Вообще, в год Свиньи у вас есть прекрасная возможность составить здоровое меню на Новый год, меню на Новый год Свиньи предполагает большое количество зелени, овощей и фруктов.

Что приготовить на Новый год-2019

На новогоднем столе обязательно должны быть:

много зелени;

овощные салаты;

мясные салаты (без свинины!);

рыба и икра;

закуски: бутерброды и тарталетки;

фрукты и десерты.

Горячее на Новый год 2019

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Несмотря на обязательность желтого цвета на новогоднем столе, яйца как отдельное блюдо подавать не рекомендуется. Также не стоит подавать на новогодний стол-2019 курицу: Свинья не любит эту пташку. И, разумеется, под запретом свинина – и как самостоятельное блюдо и в качестве ингредиентов для других блюд.

В качестве горячего блюда стоит выбрать утку с яблоками или запеченного кролика.

Закуски на Новый год 2019

Составить интересное меню на Новый год 2019 можно с помощью закусок. Можно сделать творожные шарики, канапе в форме елочки, заливную рыбу и т. п.

Новогодние салаты-2019

И не стоит забывать, что все еще продолжается Рождественский пост-2018:

Бюджетное меню на Новый год

Даже доступное меню на Новый год обойдется украинцам недешево. Не говоря уже о меню на Новый год в ресторане. К примеру, в Киеве удовольствие отметить Год Свиньи в ресторане обойдется не менее чем в 2000 тыс. грн с человека. В среднем, цена вопроса составляет порядка 4000-4500 тыс. грн. Если хотите, чтобы меню на Новый год в ресторане включало шампанское Moet & Chandon, блины с икрой лосося, пате с фуагра, оливье с крабом и прочие деликатесы – готовьтесь выложить уже 12 000 грн.

Встретить Год Свиньи дома получится дешевле.

В целом новогодний стол-2019 для шести человек выйдет на 20% дороже, чем годом ранее – примерно в 3500 грн.

В частности, салат оливье подорожал за год почти на 30%. Такие данные приводит директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет UBR. По его словам, трехлитровая миска этого популярного салата потянет примерно на 170 грн.

Причем к концу года ожидается очередной скачок цен на продукты в Украине. Ценового пика стоит ждать уже накануне католического Рождества-2018 в Украине.

Во сколько обойдется новогодний стол-2019 / UBR

Сэкономить получится разве что на алкоголе и красной икре – если не спешить и купить их на волне праздничных акций непосредственно перед Новым годом, советует Дорошенко.