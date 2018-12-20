День Анны 2018: что за праздник, приметы и традиции

Икона Зачатие святой Анны. Конец XVII века / rostov-monastir.ru

22 декабря, в день зимнего солнцестояния, православные отмечают великий церковный праздник – зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Также в этот день чествуется икона Божией Матери "Нечаянная Радость".

Считается, что икона "Нечаянная Радость" помогает забеременеть, поэтому перед нею молятся о зачатии. С аналогичными молитвами обращаются и к святой Анне. Молитвы святой Анне и иконе Нечаянная Радость о зачатии – читайте в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.

Читайте такжеПоздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открыткахКроме того, 22 декабря отмечаются главные именины Анны по православному календарю.

День Анны: история праздника

Родителями ее были праведные Анна и ее муж Иоаким, которые прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка. Молилась и Анна. И вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что зачнет она Преблагословенную дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру.

День Анны: приметы

Так как с этим праздником совпадает зимнее солнцестояние, то в народе его иногда называют днем рождения солнца. По народным поверьям, лето встречается с зимой дважды: первый раз на Сретение, а второй – в день святой Анны.

С этого дня начинает прибывать световой день. Есть даже поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг".

С этим днем связаны такие приметы:

после Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;

какая погода держится до полудня – такова зима до конца декабря, по погоде после полудня судили о погоде с января до весны;

солнечная погода предвещала сильный мороз на Новый год, иней на деревьях – оттепель под Новый год будет;

если в этот день идет дождь – то вся весна будет дождливой;

тихий и безветренный день – на урожай фруктов;

иней на деревьях – предвестник хорошего урожая, а ежели снег на зимнюю Анну лежит вплотную к забору, то лето будет неурожайным.

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