Салаты на Новый год 2019: салат с кальмарами, лучшие рецепты

14 декабря 2018, 06:59

Новогоднее меню можно разнообразить необычными салатами на праздник.

Названы лучшие салаты на Новый год 2019, которые готовят с кальмарами
Собраны лучшие салаты на Новый год 2019, которые готовят с кальмарами / 1zoom.ru

Совсем скоро украинцы будут отмечать едва ли не самый долгожданный праздник в году — Новый год 2019.

Символом следующего года станет Желтая Земляная Свинья (Кабан). 

Новогоднее меню сложно представить без такого популярно блюда как салат. В нашей стране салат нередко выступает в роли бюджетной закуски на праздник.

Салаты на новый год 2019 для праздничного стола стоит подобрать заблаговременно, поскольку к ним есть одно важное требование — отсутствие свинины.

Когда спрашивают, что приготовить на год Свиньи, кроме свинины, чтобы не слишком потратиться, приходят в голову несколько вариантов ответа — птица и рыба. Но сначала надо разобраться, что должно быть на столе в год Свиньи.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовСчитается, что хозяюшки могут заслужить благосклонность Свиньи, включив в новогоднее меню много желтых овощей и фруктов, также символ будущего года оценит разные закуски на Новый год.

В новогоднее меню для привлечения удачи в 2019-м году советуют включить много разных простых блюд, но красиво украшенных.

Наверное, многих хозяек уже интересует, что готовить на год Свиньи. Птица, особенно курица, возможно, многим уже приелась, поэтому Главред рекомендует включить в новогоднее меню салат с кальмарами.

Новогодние салаты

Салат с кальмарами, лучшие рецепты на Новый год

Салат с кальмарами (салат с вареными кальмарами), рецепт

Ингредиенты для приготовления салата с кальмарами: полкилограмма мороженых кальмаров, две картофелины, два яйца, два соленых огурца, столовая ложка горошка, петрушка, а также майонез, перец и соль — по вкусу.

Как приготовить салат с кальмарами

Доведите до кипения подсоленную и поперченную воду, опустите кальмары в кипяток и варите 2-3 минуты (если тушки передержать в кипятке, они станут очень жесткими). Отваренные кальмары нужно охладить, а потом — очистить от пленки и нарезать тонкой соломкой.

Яйца сварите вкрутую, также отварите или запеките неочищенный картофель. Яйца, картофель и соленые огурцы нарежьте соломкой. Перемешайте готовые ингредиенты, добавьте горошек и майонез, соль, перец — по вкусу.

Салат с кальмарами (салат с консервированными кальмарами), рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который можно включить в новогоднее меню: баночка консервированных кальмаров, 200 граммов твердого сыра, яйцо, 100 грамм маслин без косточек, четверть лимона, красный лук, а также майонез, перец и соль — по вкусу.

Как приготовить салат с кальмарами

Читайте такжеКак приготовить глинтвейн: три лучших рецептаКонсервированные кальмары промойте, нарежьте на мелкие кубики и взбрызните соком, выжатым из части лимона. Натрите сыр на крупной терке и очень мелко нарежьте лук. Перемешайте все ингредиенты, добавьте майонез и, по желанию, другие специи.

Салат с кальмарами (салат с вялеными кальмарами), рецепт

Ингредиенты для приготовления салата с кальмарами: 80 граммов вяленого кальмара, нарезанного кольцами, одна большая морковка, 150 граммов стручковая фасоль, 2 столовые ложки консервированной кукурузы, 20 граммов сельдерея, руккола, майонез, перец и соль добавьте по вашему вкусу.

Как приготовить салат с кальмарами

Морковь и сельдерей нарежьте на мелкие кубики. Стручковую фасоль порежьте так, чтобы она была такого же размера, как и морковь и сельдерей. Возьмите сковороду, немного смажьте ее оливковым маслом, высыпьте овощи и тушите до готовности.

Читайте такжеКак приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиковКольца кальмаров разрежьте пополам, а потом порежьте полукольца на небольшие кусочки. Пересыпьте готовые овощи в блюдо, добавьте в них кальмары, соль перец и майонез и перемешайте.

Рукколу промойте и выложите на бумажные полотенца, чтобы ушла лишняя влага, а потом используйте ее в качестве украшения (можно положить на салат или возле него).

Собраны лучшие салаты на новый год 2019, которые готовят с кальмарами В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна. Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.

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Новый год салат рецепты кальмары
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