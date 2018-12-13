Новогодние салаты: лучшие салаты на праздник

Названы лучшие новогодние салаты / 1zoom.ru

Салат: что это за блюдо

Слово салат, обозначающее блюдо из разных ингредиентов, соединенных вместе в одной посудине и заправленное соусом, происходит от итальянского salato, salata, что в переводе означает "соленое".

Блюдо салат начали готовить еще в Древнем Риме (существовал с VIII века до нашей эры по V век нашей эры). Римляне делали салат из эндивия (цикорий салатный), лука и петрушки, ингредиенты заправляли медом и уксусом, добавляли соль и перец.

В Средние века (V — XVI век) века салат готовили из зеленого лука, листьев петрушки, в него добавляли перья чеснока, листья петрушки и мяту.

Позже — в XVII-XVIII веке — второй родиной салата стала Франция, там блюдо стало развиваться: французы начали добавлять в салат латук. Потом салат из исключительно овощного блюда становился сборным, его состав расширялся, были придуманы разнообразные вариации ингредиентов и заправок.

Что готовить на год Свиньи

Украинцы 31 декабря будут встречать год Желтой Земляной Свиньи. Уже многие наверняка задумывались, что приготовить на год Свиньи и что должно быть на столе в год Свиньи? Главное правило новогоднего стола-2019 — в новогоднее меню нельзя включать свинину в любом виде.

Считается, что наличие свинины на столе в Новый год может разгневать хозяйку будущего года, отпугнуть удачу и благополучие. У любителей свинины возникает вопрос: а что должно быть на столе в год Свиньи?

Во первых, поскольку Свинья — травоядное животное, — то ответ просто сам напрашивается — в новогоднее меню конечно же необходимо включить много зелени, овощей, фруктов и разных хлебобулочных изделий.

Также на столе при встрече года Свиньи должно быть много ярких блюд, например, даже привычным салатам, бутербродам и горячим блюдам можно добавить праздничную нотку — украсить чем-то желтым, как символ 2019 года.

В качестве декора можно, в частности, использовать апельсины, желтки яиц (куриных или перепелиных), а также твердый сыр (натереть или по-разному нарезать). Готовить на Новый год в год Свиньи не стоит много сложных горячих блюд.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовСчитается, что символ 2019 года — Свинья — простое животное и не сильно высоко оценит изысканные блюда, зато будет довольна, если новогодний стол будет заставлен множеством ярких и привлекательных блюд.

Что должно быть в новогоднем меню при встрече года Свиньи?

В новогоднее меню в год Свиньи стоит внести много зелени, разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна.

Также в новогоднее меню можно включить разные блюда из птицы (птицу можно запечь, стушить, зажарить, из куриной печени — приготовить торт печеночный), блюда из говядины или телятины (мясо тоже можно приготовить разными способами, и торт печеночный из нее выйдет вкусным), блюда из дичи, разную рыбу и икру, закуски на праздник, например, бутерброды, а также тарталетки.

На столе во время встречи года Свиньи должны быть яркие и красивые фрукты, десерты (желательно желтого цвета или с желтым цветом) и разный алкоголь и безалкогольные напитки.

Лучшие новогодние салаты

Морские салаты на праздник

Салат шуба, рецепт (также блюдо называют сельдь под шубой, или селедка под шубой)

Ингредиенты для приготовления популярного блюда — салат шуба: одна крупная сельдь, желательно — пряного посола, три картофелины, три морковки, две свеклы, луковица и майонез, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить салат шуба

Сельдь нужно филировать и порезать на мелкие кубики, овощи — помыть, их можно отварить или запечь в фольге. Если вы решили запечь овощи для салата, тогда сначала разогрейте духовку до температуры 190 градусов.

Все овощи на салат шуба, кроме лука, положите в фольгу, заверните и запекайте около часа, пока они не станут мягкими (должны легко протыкаться ножом). Сваренные или запеченные овощи очистите, а потом натрите на крупной терке, но не смешивайте друг с другом. Лук нарежьте очень мелко.

Возьмите разъемную форму или прозрачное глубокое блюдо (можно и непрозрачное, но в нем не будут видны слои салата шуба). Равномерно покройте дно блюда картошкой, полейте его майонезом и аккуратно размажьте задней стороной ложки. На первый слой выложите нарезанную сельдь, разровняйте и тоже намажьте майонезом.

Потом положите и покройте майонезом лук, а на него выложите свеклу и также покройте майонезом. Готовый салат шуба нужно накрыть и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Cалат с крабовых палочек, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на праздник: крабовые палочки, консервированная кукуруза, пекинская капуста, свежие помидоры, сладкий лук, сухарики (можно купить или сделать самостоятельно, в салат сухарики с острым ярким вкусом добавят пикантности), петрушка, майонез или йогурт, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить салат с крабовых палочек

Крабовые палочки нарежьте пополам, а потом — не очень тонкими полукольцами и разберите на отдельные полоски. Пекинскую капусту разрежьте начетверо и нашинкуйте тоненькими полосками. Очень мелко порежьте лук.

Читайте такжеКак приготовить глинтвейн: три лучших рецептаПомидор очистите от кожицы (чтобы кожица легко снималась — обдайте помидор кипятком) и нарежьте мелкими кубиками.

Смешайте все порезанные ингредиенты, добавьте кукурузу, а потом еще раз все перемешайте. Заправьте майонезом и добавьте сухарики в салат перед подачей.

Салат мимоза, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год: банка консервированной сардины, четыре яйца, 100 грамм твердого сыра, одна луковица, майонез.

Как приготовить салат мимоза

Яйца сварить вкрутую, разделить на белки и желтки, отдельно натереть их на мелкой терке. Сыр тоже нужно натереть на мелкой терке. Консерву размять вилкой, а потом мелко нарезать лук. Салат выложить шарами в такой последовательности: белки, сыр, сардина, майонез, лук, сардина, майонез, а сверху — желтки.

Салат с кальмарами, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который может украсить новогоднее меню: вяленные кальмары, яйца перепелиные, желтый виноград кишмиш, сладкий желтый перец, маринованные корнишоны, петрушка, растительное масло и соль — по вкусу.

Как приготовить салат с кальмарами

Яйца сварить вкрутую и порезать маленькими кубиками, кальмары нарезать маленькими и тонкими кусочками, виноград разрезать на четыре части. Снять кожуру с перца и тоже порезать овощ на мелкие кубики. Мелко нарезать корнишоны. Все ингредиенты перемешать, добавить немного петрушки, соль и растительное масло.

Мясные новогодние салаты

Салат оливье, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата оливье: картофель, морковь, куриные яйца, соленые огурцы, консервированный горошек, отварная грудка индейки, лук, майонез или йогурт, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить салат оливье

Картофель и морковь помойте и отварите или запеките в духовке. Сварите яйца вкрутую. Также отварите грудку индейки (добавьте в воду соль, перец, лавровый лист, чтобы мясо получилось пряным).

Нарежьте приготовленные овощи, яйца, мясо и соленые огурцы на средние кубики, а лук порежьте немного мельче. Перемешайте все нарезанные ингредиенты, всыпьте горошек, соль, по желанию — перец, и добавьте майонез или йогурт.

Салат цезарь, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год: куриная грудка, белый хлеб или готовые сухарики, листья салата, помидоры черри, перепелиные яйца, сыр пармезан, оливковое масло.

Как приготовить салат цезарь

Приварите грудку (достаньте из кастрюли тогда, когда она будет почти готова). Нарежьте птицу на крупные кубики и поджарьте на раскаленной сковородке до золотистой корочки.

Сковородку смажьте небольшим количеством оливкового масла и добавьте в него зубок очищенного и раздавленного чеснока (для запаха). Главное — не пересушите кусочки грудки, они должна быть сочными.

Когда поджарите кусочки грудки, выложите их на расстеленные бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Нарежьте белый хлеб крупными кубиками, выложите на разогретую сковородку и сбрызните оливковым маслом.

Положите на сковородку несколько зубчиков почищенного и раздавленного чеснока. Периодически перемешивайте хлеб, готовьте, пока кусочки не станут твердыми.

Читайте такжеКак приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиковПомойте и тщательно просушите листья салата (в салат цезарь ни в коем случае не должна попасть вода, она испортит вкус блюда), порвите их на средние кусочки. Яйца сварите вкрутую и порежьте пополам. Помидоры черри тоже нарежьте пополам. Сыр пармезан натрите на мелкую терку.

Высыпьте в глубокое блюдо готовую грудку, сухарики, добавьте листья салата, оливковое масло и перемешайте ингредиенты. Яйца и помидоры можно положить сверху или перемешать вместе с другими продуктами. Сверху салат посыпьте натертым пармезаном.

Салат с ананасами, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который разнообразит новогоднее меню: филе индейки, чеснок, белый хлеб, листья салата, помидоры, консервированные ананасы, твердый сыр, оливковое масло.

Как приготовить салат с ананасами

Филе индейки отварите (для пряности в воду, в которой будет вариться птица, добавьте специи) и нарежьте на средние кубики. Порежьте белый хлеб на средник кубики. Налейте на сковородку немного растительного масла, добавьте в него очищенный и раздавленный чеснок.

Когда масло нагреется, положите хлеб и обжаривайте со всех сторон, пока кусочки не станут сухариками. Готовые сухарики выложите на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

Салат помойте, просушите и нарвите на средние кусочки. Очистите помидор от кожицы и порежьте на средние кубики. Твердый сыр и ананасы порежьте так же, как и предыдущие ингредиенты. Смешайте все продукты, посолите и заправьте оливковым маслом.

Салат с языком, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата с языком: телячий язык, шампиньоны, твердый сыр, свежие огурцы, красный лук, помидоры, укроп, петрушка, листья салата, оливковое масло, майонез, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить салат с языком

Отварите телячий язык (если кожица языка легко отстает от мяса — язык готов) и нарежьте соломкой. Запеките шампиньоны в духовке — выложите в тарелку, смажьте оливковым масло, переложите на противень с фольгой. Готовые грибы тоже порежьте соломкой.

Натрите твердый сыр на крупной терке. Потом очень тонкой соломкой нарежьте огурцы. Красный лук и помидоры порежьте мелким кубиком. Помойте листья салата и тщательно просушите, он нужен будет для презентации салата с языком.

Кусочки телячьего языка, шампиньонов, свежие огурцы и твердый сыр перемещайте, добавьте майонез, соль, перец — по вкусу, и снова перемешайте. Отдельно перемешайте нарезанные помидоры и лук, добавьте в них оливковое масло.

Выложите листья салата на тарелку так, чтобы получилась красивая основа. Высыпьте горкой ингредиенты, заправленные майонезом. Возле горки аккуратно положите помидоры с луком. Украсьте салат с языком зеленью.

Салат грибная поляна, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который разнообразит новогоднее меню: куриная грудка, картофель, морковь, яйца, твердый сыр, соленые огурцы, маринованные шампиньоны, петрушка, майонез, соль — по вкусу.

Как приготовить салат грибная поляна

Отварите куриную грудку, картофель, морковь и яйца. Мясо нужно порезать на небольшие кубики, а картофель, морковь, соленые огурцы, яйца и твердый сыр — натереть на крупной терке.

Для салата обязательно необходима глубокая миска, у которой полукруглое дно. Застелите дно миски пищевой пленкой так, чтобы она выходила за ее края. Положите на дно миски шампиньоны — шапочками вниз, потом добавьте петрушку.

После этого выложите курицу и смажьте ее майонезом. Следующий слой — натертая морковь, ее тоже нужно смазать майонезом. После моркови положите тертый сыр и намажьте его майонезом. Дальше положите яйца, смажьте новый слой майонезом и высыпьте на него соленые огурцы.

Огурцы тоже намажьте майонезом и положите сверху картофель. Смажьте последний слой майонезом и поставьте салат минимум на три часа в холодильник, а потом аккуратно переверните тарелку, чтобы шампиньоны оказались наверху.

Салат грибная поляна / Скриншот видео с youtube.com

Салат гнездо глухаря, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на праздник: куриная грудка, картофель, куриные яйца, свежие огурцы, красный лук, перепелиные яйца, укроп, майонез, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить салат гнездо глухаря

Поджарьте куриную грудку и нарежьте мелкими кубиками. Очистите картофель, натрите на терке для приготовления морковки по-корейски. Жарьте на сковородке с маслом небольшими частями. Картофель должен получиться золотистым. Поджаренный картофель выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

Сварите вкрутую куриные яйца и нарежьте на мелкие кубики. Потом очень мелко порежьте лук. Также мелким кубиком нарежьте огурец. Куриную грудку, яйца, лук и огурец перемешайте и заправьте майонезом.

Сварите вкрутую перепелиные яйца и аккуратно очистите от скорлупы. Мелко порубите зелень. Высыпьте заправленные майонезом ингредиенты горкой на тарелку. Потом сделайте в горке углубление и засыпьте туда зелень. Обсыпьте салат картофелем так, чтобы картошка не попала на зелень. Выложите на зелень перепелиные яйца.

Салат гнездо глухаря / Скриншот видео с youtube.com

Овощные салаты на праздник

Салат греческий, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который не станет изюминкой, но точно сделает ярче новогоднее меню: помидоры, огурцы, сыр фета, маслины без косточек, красный лук, оливковое масло, а также соль, перец, базилик, орегано — по вкусу.

Как приготовить салат греческий

Помойте овощи и порежьте их на крупные кубики. Красный лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Сыр фета также порежьте крупными кубиками. Маленькие маслины можно добавить в салат целыми, а большие стоит разрезать пополам.

Пересыпьте все ингредиенты в одну посудину, посолите, если хотите — положите специи, добавьте оливковое масло и все перемешайте.

Новогодний витаминный салат

Ингредиенты для приготовления салата, который разнообразит новогоднее меню: красные яблоки, зеленый консервированный горошек, яйца, майонез, а также соль, перец — по вкусу.

Как приготовить новогодний витаминный салат

Яблоки разрежьте пополам, вырежьте из них мякоть, чтобы из фруктов получились мисочки. Мякоть измельчите и соедините с горошком. Полученную массу заправьте майонезом, добавить специи и выложить ее в уже подготовленные мисочки. Натрите на мелкой терке желток и посыпьте им салат.