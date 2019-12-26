Идеальный греческий салат: секреты приготовления

В салат греческий обязательно нужно добавлять бальзамический уксус.
До Нового года осталось менее недели, и уже явно пора задуматься о новогоднем меню.
Символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса - поэтому едва ли не главным ингредиентом праздничного стола можно считать сыр.
Главред решил раскрыть секреты приготовления универсального, простого и полезного праздничного салата - это греческий салат.
Как приготовить идеальный салат греческий, рецепт
Греческий салат состав:
- Помидоры черри (можно использовать обычные помидоры);
- Свежий огурец;
- Листья салата;
- Сыр Фета (можно заменить брынзой);
- Маслины (без косточек);
- Красный лук;
- По желанию - болгарский перец.
Рецепт салата греческий - что делать с ингредиентами
Порежьте помидоры, огурец, Фету и болгарский перец крупными кубиками, а листья салата - порвите. Крупные маслины можно разрезать пополам, а мелкие - оставить целыми. Красный лук нарежьте полукольцами.
Греческий салат, рецепт заправки
Греческий салат, состав заправки:
- Оливковое масло (можно заменить растительным маслом);
- Обязательно нужно несколько чайных ложек бальзамического уксуса.
Греческий салат, заправка - способ приготовления
Заправка для греческого салата готовится очень просто - смешайте оливковое масло или растительное масло с бальзамическим уксусом, а потом полейте смесью подготовленные ингредиенты.
Салат греческий - формирование и подача
Подготовленные ингредиенты полейте заправкой и все перемешайте. Греческий салат отлично подходит к разным горячим блюдам.