Идеальный греческий салат: секреты приготовления

Есть один ингредиент, без которого греческий салат не получится идеальным / instagram.com/usadbayurlovo

До Нового года осталось менее недели, и уже явно пора задуматься о новогоднем меню.

Символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса - поэтому едва ли не главным ингредиентом праздничного стола можно считать сыр.

Главред решил раскрыть секреты приготовления универсального, простого и полезного праздничного салата - это греческий салат.

Как приготовить идеальный салат греческий, рецепт

Греческий салат состав:

Помидоры черри (можно использовать обычные помидоры);

Свежий огурец;

Листья салата;

Сыр Фета (можно заменить брынзой);

Маслины (без косточек);

Красный лук;

По желанию - болгарский перец.

Рецепт салата греческий - что делать с ингредиентами

Порежьте помидоры, огурец, Фету и болгарский перец крупными кубиками, а листья салата - порвите. Крупные маслины можно разрезать пополам, а мелкие - оставить целыми. Красный лук нарежьте полукольцами.

Греческий салат, рецепт заправки

Греческий салат, состав заправки:

Оливковое масло (можно заменить растительным маслом);

Обязательно нужно несколько чайных ложек бальзамического уксуса.

Греческий салат, заправка - способ приготовления

Заправка для греческого салата готовится очень просто - смешайте оливковое масло или растительное масло с бальзамическим уксусом, а потом полейте смесью подготовленные ингредиенты.

Салат греческий - формирование и подача

Подготовленные ингредиенты полейте заправкой и все перемешайте. Греческий салат отлично подходит к разным горячим блюдам.