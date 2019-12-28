Легкие новогодние салаты 2020: изумительные салаты на праздник

Можно приготовить мясные, рыбные и фруктовые новогодние салаты 2020 / УНИАН

До Нового года остались считанные дни, и пора задуматься, как задобрить символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу (Мышу), чтобы будущий год был удачным.

Считается, что на праздничном столе обязательно должны быть, в частности, сыры, у которых нет резкого запаха, мясо (только не говядина), рыба, орехи и фрукты.

Главред решил собрать вкусные, легкие, изумительные новогодние салаты 2020, в составе которых есть эти продукты.

Изумительные новогодние салаты, рецепты праздничные с фото

Мясные легкие салаты на Новый год 2020, фото

Новогодний салат Мышки в сыре с ананасом, ингредиенты:

3 колечка ананаса;

250 г куриного филе;

1 луковица;

4 яйца, сваренных вкрутую;

150 г твердого сыра;

2 столовые ложки растительного масла;

2 щепотки черного молотого перца;

Щепотка куркумы;

Соль - по вкусу;

Сок лимона;

Греческий йогурт - по вкусу.

Ингредиенты для украшения салата Мышка на Новый год 2020:

2 кружочка вареной колбасы;

Горошины черного перца;

Несколько веточек зелени.

Легкие салаты на Новый год - как приготовить салат Мышка

Нарежьте лук мелким кубиком, а потом поджарьте на растительном масле. Смешайте поджаренный лук с филе, разобранным на волокна, и ананасом, порезанный небольшими кусочками.

Разрежьте яйца пополам вдоль. Отрежьте от каждой половинки треть и отложите - из этих кусочков яиц нужно сделать мышат. Оставшуюся часть яиц порежьте мелким кубиком и отправьте в салат.

Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец куркуму, греческий йогурт, все перемешайте и присыпьте натертым сыром.

Потом сделайте символ 2020 - в верхней части яиц сделайте отверстия, отрежьте от колбасы кусочки, которые будут исполнять роль ушек, и вставьте их в отверстия. Глазки и носик мышек сделайте из горошин черного перца.

Можно приготовить мясные новогодние салаты 2020 / instagram.com/namenuru

Салат на Новый год 2020 с курицей, орехами и виноградом, ингредиенты:

Куриное филе - 250 г;

Яйца - 3 штуки;

Грецкий орех или миндаль - 30 г;

Сыр - 100 г;

Виноград без косточек - 200 г;

Соль, сметана.

Легкие салаты на праздник - как приготовить мясной салат

Куриное филе порежьте кубиками и приготовьте на сковороде. Сварите яйца вкрутую и натрите на крупной терке. Виноград разрежьте пополам. Натрите сыр на крупной терке. Измельчите орехи.

Потом сформируйте салат на Новый год 2020 - выложите филе, подсолите, смажьте сметаной и присыпьте орехами. Второй слой - сыр, смазанный сметаной, третий - яйца. Смажьте последний слой сметаной и украсьте верх блюда половинками винограда.

Можно приготовить мясные новогодние салаты 2020 / instagram.com/moshkova.alena

Рыбные легкие и вкусные салаты на Новый год 2020, фото

Изысканный салат с красной рыбой и икрой, ингредиенты:

Твердый сыр;

Вареная курица;

Соленая форель или семга;

Ананас;

Майонез;

Красная икра.

Легкие праздничные салаты - как приготовить изысканный салат с красной рыбой и икрой

Салат подается порционно, поэтому формировать его стоит в креманки. Первый слой салата - натертый твердый сыр, второй - мелко нарезанная курятина, третий - нарезанная красная рыба, четвертый - нарезанный ананас. Полейте ингредиенты майонезом и уложите сверху икру.

Можно приготовить рыбные новогодние салаты 2020 / Скриншот с instagram.com/larisakapitanova5858

Новогодний салат с тунцом, ингредиенты:

1 банка консервированного тунца;

Пекинская капуста;

2 огурца;

2-3 помидора;

Зелень, оливковое масло, специи - по вкусу.

Новогодние салаты 2020 - как приготовить легкий салат с тунцом

Пекинскую капусту, огурцы, помидоры и зелень нарежьте не очень мелкими кусочками и сложите в емкость. Добавьте к подготовленным ингредиентам тунец, присыпьте все специями и влейте оливковое масло.

Можно приготовить рыбные новогодние салаты 2020 / Скриншот с instagram.com/zayneb_777

Можно приготовить рыбные новогодние салаты 2020 / Скриншот с instagram.com/zayneb_777

Фруктовые легкие и вкусные салаты на Новый год 2020, фото

Салат с хурмой, ингредиенты:

20 г бразильского ореха;

100 г салата;

1-2 хурмы;

50 г кедровых орехов;

2-3 столовые ложки оливкового масла;

Апельсиновый сок;

1 чайная ложка соевого соуса;

Несколько долек мандарин.

Салаты, рецепты праздничные - как готовить салат с хурмой

Нарежьте хурму дольками, кожицу можно снять, а косточки - удалить. Обжарьте орехи на сухой сковороде. Потом сделайте заправку для салата - смешайте апельсиновый сок, оливковое масло и соевый соус.

Смешайте салат с хурмой, добавьте заправку, уложите мандарины и все присыпьте орехами. В блюдо можно добавить твердый сыр - натереть его сверху перед тем, как добавлять орехи.

Можно приготовить фруктовые новогодние салаты 2020 / instagram.com/moshkova.alena

Зимний фруктовый салат, ингредиенты:

Яблоки;

Бананы;

Груши;

Киви;

Мандарины;

Апельсины;

Йогурт.

Легкие салаты на праздник - как приготовить

Нарежьте фрукты не очень мелкими кусочками, перемешайте, уложите в прозрачные стаканы, а потом положите сверху йогурт. Фруктовый салат можно украсить орешками.