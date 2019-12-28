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Легкие новогодние салаты 2020: изумительные салаты на праздник

28 декабря 2019, 19:50

Салаты на Новый год 2020 можно приготовить на любой вкус - и мясные, и рыбные, и фруктовые.

Можно приготовить мясные, рыбные и фруктовые салаты на праздник
Можно приготовить мясные, рыбные и фруктовые новогодние салаты 2020 / УНИАН

До Нового года остались считанные дни, и пора задуматься, как задобрить символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу (Мышу), чтобы будущий год был удачным.

Считается, что на праздничном столе обязательно должны быть, в частности, сыры, у которых нет резкого запаха, мясо (только не говядина), рыба, орехи и фрукты.

Главред решил собрать вкусные, легкие, изумительные новогодние салаты 2020, в составе которых есть эти продукты.

Изумительные новогодние салаты, рецепты праздничные с фото

Мясные легкие салаты на Новый год 2020, фото

Новогодний салат Мышки в сыре с ананасом, ингредиенты:

  • 3 колечка ананаса;
  • 250 г куриного филе;
  • 1 луковица;
  • 4 яйца, сваренных вкрутую;
  • 150 г твердого сыра;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 2 щепотки черного молотого перца;
  • Щепотка куркумы;
  • Соль - по вкусу;
  • Сок лимона;
  • Греческий йогурт - по вкусу.

Ингредиенты для украшения салата Мышка на Новый год 2020:

  • 2 кружочка вареной колбасы;
  • Горошины черного перца;
  • Несколько веточек зелени.

Легкие салаты на Новый год - как приготовить салат Мышка

Нарежьте лук мелким кубиком, а потом поджарьте на растительном масле. Смешайте поджаренный лук с филе, разобранным на волокна, и ананасом, порезанный небольшими кусочками.

Разрежьте яйца пополам вдоль. Отрежьте от каждой половинки треть и отложите - из этих кусочков яиц нужно сделать мышат. Оставшуюся часть яиц порежьте мелким кубиком и отправьте в салат.

Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец куркуму, греческий йогурт, все перемешайте и присыпьте натертым сыром. 

Потом сделайте символ 2020 - в верхней части яиц сделайте отверстия, отрежьте от колбасы кусочки, которые будут исполнять роль ушек, и вставьте их в отверстия. Глазки и носик мышек сделайте из горошин черного перца.

Можно приготовить мясные салаты на праздник
Можно приготовить мясные новогодние салаты 2020 / instagram.com/namenuru

Салат на Новый год 2020 с курицей, орехами и виноградом, ингредиенты:

  • Куриное филе - 250 г;
  • Яйца - 3 штуки;
  • Грецкий орех или миндаль - 30 г;
  • Сыр - 100 г;
  • Виноград без косточек - 200 г;
  • Соль, сметана.

Легкие салаты на праздник - как приготовить мясной салат

Куриное филе порежьте кубиками и приготовьте на сковороде. Сварите яйца вкрутую и натрите на крупной терке. Виноград разрежьте пополам. Натрите сыр на крупной терке. Измельчите орехи. 

Потом сформируйте салат на Новый год 2020 - выложите филе, подсолите, смажьте сметаной и присыпьте орехами. Второй слой - сыр, смазанный сметаной, третий - яйца. Смажьте последний слой сметаной и украсьте верх блюда половинками винограда.

Можно приготовить мясные салаты на праздник
Можно приготовить мясные новогодние салаты 2020 / instagram.com/moshkova.alena

Рыбные легкие и вкусные салаты на Новый год 2020, фото

Изысканный салат с красной рыбой и икрой, ингредиенты:

  • Твердый сыр;
  • Вареная курица;
  • Соленая форель или семга;
  • Ананас;
  • Майонез;
  • Красная икра.

Легкие праздничные салаты - как приготовить изысканный салат с красной рыбой и икрой

Салат подается порционно, поэтому формировать его стоит в креманки. Первый слой салата - натертый твердый сыр, второй - мелко нарезанная курятина, третий - нарезанная красная рыба, четвертый - нарезанный ананас. Полейте ингредиенты майонезом и уложите сверху икру.

Можно приготовить рыбные салаты на праздник
Можно приготовить рыбные новогодние салаты 2020 / Скриншот с instagram.com/larisakapitanova5858

Новогодний салат с тунцом, ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца;
  • Пекинская капуста;
  • 2 огурца;
  • 2-3 помидора;
  • Зелень, оливковое масло, специи - по вкусу.

Новогодние салаты 2020 - как приготовить легкий салат с тунцом

Пекинскую капусту, огурцы, помидоры и зелень нарежьте не очень мелкими кусочками и сложите в емкость. Добавьте к подготовленным ингредиентам тунец, присыпьте все специями и влейте оливковое масло.

Можно приготовить рыбные салаты на праздник
Можно приготовить рыбные новогодние салаты 2020 / Скриншот с instagram.com/zayneb_777
Можно приготовить рыбные салаты на праздник
Можно приготовить рыбные новогодние салаты 2020 / Скриншот с instagram.com/zayneb_777

Фруктовые легкие и вкусные салаты на Новый год 2020, фото

Салат с хурмой, ингредиенты: 

  • 20 г бразильского ореха;
  • 100 г салата;
  • 1-2 хурмы;
  • 50 г кедровых орехов;
  • 2-3 столовые ложки оливкового масла;
  • Апельсиновый сок;
  • 1 чайная ложка соевого соуса;
  • Несколько долек мандарин.

Салаты, рецепты праздничные - как готовить салат с хурмой

Нарежьте хурму дольками, кожицу можно снять, а косточки - удалить. Обжарьте орехи на сухой сковороде. Потом сделайте заправку для салата - смешайте апельсиновый сок, оливковое масло и соевый соус. 

Смешайте салат с хурмой, добавьте заправку, уложите мандарины и все присыпьте орехами. В блюдо можно добавить твердый сыр - натереть его сверху перед тем, как добавлять орехи.

Можно приготовить фруктовые салаты на праздник
Можно приготовить фруктовые новогодние салаты 2020 / instagram.com/moshkova.alena

Зимний фруктовый салат, ингредиенты:

  • Яблоки;
  • Бананы;
  • Груши;
  • Киви;
  • Мандарины;
  • Апельсины;
  • Йогурт.

Легкие салаты на праздник - как приготовить

Нарежьте фрукты не очень мелкими кусочками, перемешайте, уложите в прозрачные стаканы, а потом положите сверху йогурт. Фруктовый салат можно украсить орешками.

Можно приготовить фруктовые салаты на праздник
Можно приготовить фруктовые новогодние салаты 2020 / Скриншот с instagram.com/moirukinedlaskuki

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