Легкие новогодние салаты 2020: изумительные салаты на праздник

Салаты на Новый год 2020 можно приготовить на любой вкус - и мясные, и рыбные, и фруктовые.
До Нового года остались считанные дни, и пора задуматься, как задобрить символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу (Мышу), чтобы будущий год был удачным.
Считается, что на праздничном столе обязательно должны быть, в частности, сыры, у которых нет резкого запаха, мясо (только не говядина), рыба, орехи и фрукты.
Главред решил собрать вкусные, легкие, изумительные новогодние салаты 2020, в составе которых есть эти продукты.
Изумительные новогодние салаты, рецепты праздничные с фото
Мясные легкие салаты на Новый год 2020, фото
Новогодний салат Мышки в сыре с ананасом, ингредиенты:
- 3 колечка ананаса;
- 250 г куриного филе;
- 1 луковица;
- 4 яйца, сваренных вкрутую;
- 150 г твердого сыра;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 2 щепотки черного молотого перца;
- Щепотка куркумы;
- Соль - по вкусу;
- Сок лимона;
- Греческий йогурт - по вкусу.
Ингредиенты для украшения салата Мышка на Новый год 2020:
- 2 кружочка вареной колбасы;
- Горошины черного перца;
- Несколько веточек зелени.
Легкие салаты на Новый год - как приготовить салат Мышка
Нарежьте лук мелким кубиком, а потом поджарьте на растительном масле. Смешайте поджаренный лук с филе, разобранным на волокна, и ананасом, порезанный небольшими кусочками.
Разрежьте яйца пополам вдоль. Отрежьте от каждой половинки треть и отложите - из этих кусочков яиц нужно сделать мышат. Оставшуюся часть яиц порежьте мелким кубиком и отправьте в салат.
Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец куркуму, греческий йогурт, все перемешайте и присыпьте натертым сыром.
Потом сделайте символ 2020 - в верхней части яиц сделайте отверстия, отрежьте от колбасы кусочки, которые будут исполнять роль ушек, и вставьте их в отверстия. Глазки и носик мышек сделайте из горошин черного перца.
Салат на Новый год 2020 с курицей, орехами и виноградом, ингредиенты:
- Куриное филе - 250 г;
- Яйца - 3 штуки;
- Грецкий орех или миндаль - 30 г;
- Сыр - 100 г;
- Виноград без косточек - 200 г;
- Соль, сметана.
Легкие салаты на праздник - как приготовить мясной салат
Куриное филе порежьте кубиками и приготовьте на сковороде. Сварите яйца вкрутую и натрите на крупной терке. Виноград разрежьте пополам. Натрите сыр на крупной терке. Измельчите орехи.
Потом сформируйте салат на Новый год 2020 - выложите филе, подсолите, смажьте сметаной и присыпьте орехами. Второй слой - сыр, смазанный сметаной, третий - яйца. Смажьте последний слой сметаной и украсьте верх блюда половинками винограда.
Рыбные легкие и вкусные салаты на Новый год 2020, фото
Изысканный салат с красной рыбой и икрой, ингредиенты:
- Твердый сыр;
- Вареная курица;
- Соленая форель или семга;
- Ананас;
- Майонез;
- Красная икра.
Легкие праздничные салаты - как приготовить изысканный салат с красной рыбой и икрой
Салат подается порционно, поэтому формировать его стоит в креманки. Первый слой салата - натертый твердый сыр, второй - мелко нарезанная курятина, третий - нарезанная красная рыба, четвертый - нарезанный ананас. Полейте ингредиенты майонезом и уложите сверху икру.
Новогодний салат с тунцом, ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца;
- Пекинская капуста;
- 2 огурца;
- 2-3 помидора;
- Зелень, оливковое масло, специи - по вкусу.
Новогодние салаты 2020 - как приготовить легкий салат с тунцом
Пекинскую капусту, огурцы, помидоры и зелень нарежьте не очень мелкими кусочками и сложите в емкость. Добавьте к подготовленным ингредиентам тунец, присыпьте все специями и влейте оливковое масло.
Фруктовые легкие и вкусные салаты на Новый год 2020, фото
Салат с хурмой, ингредиенты:
- 20 г бразильского ореха;
- 100 г салата;
- 1-2 хурмы;
- 50 г кедровых орехов;
- 2-3 столовые ложки оливкового масла;
- Апельсиновый сок;
- 1 чайная ложка соевого соуса;
- Несколько долек мандарин.
Салаты, рецепты праздничные - как готовить салат с хурмой
Нарежьте хурму дольками, кожицу можно снять, а косточки - удалить. Обжарьте орехи на сухой сковороде. Потом сделайте заправку для салата - смешайте апельсиновый сок, оливковое масло и соевый соус.
Смешайте салат с хурмой, добавьте заправку, уложите мандарины и все присыпьте орехами. В блюдо можно добавить твердый сыр - натереть его сверху перед тем, как добавлять орехи.
Зимний фруктовый салат, ингредиенты:
- Яблоки;
- Бананы;
- Груши;
- Киви;
- Мандарины;
- Апельсины;
- Йогурт.
Легкие салаты на праздник - как приготовить
Нарежьте фрукты не очень мелкими кусочками, перемешайте, уложите в прозрачные стаканы, а потом положите сверху йогурт. Фруктовый салат можно украсить орешками.