  1. Главная
  3. Рецепты

Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов

30 декабря 2019, 17:33

Меню на Новый год 2020 можно пополнить мясным/рыбным вторым блюдом, разными салатами и тортами.

В меню на новый год 2020 можно включить классические салаты - Новогодние рецепты 2020
В новогоднее меню 2020 можно включить классические салаты / instagram.com/afflation__

Во вторник, 31 декабря, традиционно будут провожать 2019 год и встречать 2020-й - год Белой Металлической Крысы. Пора составлять новогоднее меню 2020, закупить продукты и даже делать заготовки.

Главред решил облегчить жизнь хозяюшкам и хозяевам и порекомендовать лучшие рецепты на новогодний стол 2020 - от салатов до вкуснейших тортов.

Меню на Новый год 2020 - лучшие праздничные рецепты

Рыбные салаты на Новый год 2020, рецепт №1

Классический салат селедка под шубой

Ингредиенты:

  • 1 крупная сельдь;
  • Приблизительно 300 г вареной свеклы;
  • Приблизительно 200 г вареной моркови;
  • Приблизительно 300 г вареного картофеля;
  • Лук - 2 штуки;
  • Майонез - 190 г;
  • Соль - по вкусу.

Как готовится сельдь под шубой

Нарежьте сельдь мелким кубиком и уберите мелкие косточки. Лук тоже нарежьте мелким кубиком. Дайте овощам остыть, очистите их и натрите на крупной терке.

Салат селедка под шубой, слои:

  • Смешанный с майонезом картофель;
  • Измельченная сельдь;
  • Смешанный с майонезом лук;
  • Смешанная с майонезом и подсоленная морковь;
  • Смешанная с майонезом свекла.

Сформированный салат селедка под шубой отправьте в холодное место на несколько часов - он должен пропитаться. Шубу можно украсить зеленью.

На новогодний стол 2020 можно поставить салат сельдь под шубой - Новогодние рецепты 2020
На новогодний стол 2020 можно поставить салат селедка под шубой / instagram.com/milaisto

Рыбные новогодние салаты 2020, рецепт №2

Новогодний салат с красной рыбой

Ингредиенты:

  • 400 г соленой семги;
  • 200 г твердого сыра;
  • 3 отварных картофелины;
  • 3 яйца, сваренных вкрутую;
  • 3 яблока;
  • 3 луковицы;
  • 300 г майонеза;
  • Растительное масло;
  • 150 г красной икры для украшения.

Как приготовить салат на Новый год 2020 с красной рыбой

Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистости. Натрите отварной картофель, сыр и яблоки на крупной терке. Яйца разделите на белки и желтки и тоже натрите, но не смешивайте белки с желтками. Семгу нарежьте небольшими прямоугольниками.

Выложите подготовленные продукты слоями в такой очередности и смажьте каждый слой майонезом: половина натертого картофеля; нарезанная семга и обжаренный лук; натертые яблоки; половина натертого сыра и оставшаяся часть натертого картофеля; натертый яичный белок; натертые яичные белки и оставшаяся часть натертого сыра. Последний слой тоже нужно смазать майонезом. 

Блюдо на Новый год 2020 поставьте на три часа в холодное место, чтобы оно пропиталось. Перед подачей уложите на верх салата порезанную семгу и красную икру. Также салат можно украсить мелко нарезанным зеленым луком.

В меню на 2020 Новый год можно включить салат с семгой - Новогодние рецепты 2020
В новогоднее меню 2020 дома можно включить салат с семгой / instagram.com/sh_recept

Мясные новогодние салаты на 2020, рецепт №1

Оливье классическое

Ингредиенты: 

  • 500 г отварной куриной грудки, отварной грудки индейки или докторской колбасы;
  • 5 картофелин;
  • 3 морковки;
  • 4 куриных яйца, сваренных вкрутую;
  • 3 соленых огурца;
  • 1 банка консервированного горошка;
  • Майонез или йогурт;
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу.

Классическое оливье рецепт

Отваренные и очищенные овощи, яйца, птицу или колбасу, а также соленые огурцы порежьте средним кубиком. Смешайте порезанные ингредиенты, всыпьте горошек, специи, а потом добавьте майонез или йогурт и все перемешайте. Салат оливье можно украсить зеленью и подавать сразу же после приготовления.

На Новый год можно приготовить салат оливье - Новогодние рецепты 2020
На Новый год можно приготовить оливье классическое / instagram.com/vlasovaanastasiia7

Мясные салаты на Новый год Крысы, рецепт №2

Новогодний салат Сосновые шишки

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка (можно использовать филе индейки);
  • 3-4 картофелины (необходимо отварить);
  • 1 луковица;
  • 5 яиц, сваренных вкрутую;
  • 0,5 банки консервированной кукурузы;
  • Около 100 г плавленого сыра с кремовой консистенцией;
  • Ветки укропа или розмарина и миндаль для украшения.

Как приготовить салат Сосновые шишки

Филе порежьте маленькими кусочками и обжарьте до готовности с любимыми специями. Мелко нарежьте отваренные яйца и картошку. Также мелко нарежьте лук, а потом - ошпарьте кипятком.

Подготовленные ингредиенты выложите в форме шишки. Первый слой - нарезанный картофель, второй - курица и лук, третий - кукуруза, четвертый - яйца. Каждый слой смажьте майонезом. Поставьте салат в холодное место, чтобы он пропитался. Потом намажьте на "шишки" плавленый сыр, вставьте миндаль и уложите зелень.

В новогоднее меню 2020 можно включить салат Сосновые шишки - Новогодние рецепты 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить салат Сосновые шишки / instagram.com/missnatali17

Также можно приготовить традиционную праздничную закуску - холодец. Рецепты холодца традиционного и "птичьего" можно узнать здесь.

Что приготовить на Новый год 2020: варианты горячих блюд (вторые блюда)

Рецепты на Новый год 2020 - мясное второе блюдо

Классическое мясо по-французски с картошкой

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка - 0,5 кг;
  • Картофель - 0,5 кг;
  • Лук - 200 г;
  • Твердый сыр - 300 г;
  • Майонез - 4 столовые ложки;
  • Растительное масло - 1 столовая ложка;
  • Соль, перец - по вкусу.

Мясо по-французски, рецепт пошаговый

Картофель нарежьте нетонкими кружочками. Возьмите форму для запекания, смажьте ее растительным маслом, уложите картофель, посолите, поперчите и намажьте двумя столовыми ложками майонеза. Мясо порежьте кусочками, толщина кусочков должна быть около 1 см. Отбейте мясо, выложите на картофель, а потом посолите и поперчите.

Потом добавьте в мясо по-французски лук, нарезанный полукольцами, - выложите его поверх мяса, посолите, поперчите и смажьте оставшейся частью майонеза. После этого блюдо присыпьте сыром, натертым на крупной терке. Блюдо запекается в духовке около 50 минут при температуре 180 градусов.

В меню на Новый год 2020 можно включить мясо по-французски - Новогодние рецепты 2020
В новогоднее меню можно включить мясо по-французски / instagram.com/barieva_bake

Новогодние рецепты 2020 - рыбное второе блюдо

Лосось, запеченный в духовке

Ингредиенты:

  • филе лосося - 800 г;
  • Оливковое масло - 1 столовая ложка для смазывания фольги;
  • 1 чайная ложка оливкового масла для смазывания лосося;
  • 1 чайная ложка меда;
  • Сок 1 лимона;
  • Половинка лимона для подачи;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Укроп, петрушка - по вкусу.

Как меню на Новый год 2020 пополнить запеченным лососем

Разогрейте духовку до температуры в 160 градусов. Противень застелите фольгой, сделайте из нее бортики и размажьте по фольге оливковое масло. Смешайте оливковое масло и мед и смажьте смесью филе лосося. После этого присыпьте рыбу приправами.

Лосось нарежьте порциями и уложите на фольгу кожицей вниз. Готовьте рыбу около 10 минут. Смешайте сок половины лимона с зеленью и полейте смесью приготовленный лосось. Запеченную рыбу можно украсить дольками лимона.

Меню на 2020 Новый год можно пополнить монастырской избой - Новогодние рецепты 2020
Новогоднее меню 2020 можно пополнить запеченным лососем / instagram.com/receptov.more

Меню на Новый год 2020: какие подать десерты

Новогоднее меню 2020, рецепт торта №1

Торт монастырская изба

Ингредиенты:

  • 0,5 кг муки;
  • 50 г сахара;
  • 5 г соли;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 250 г сметаны (20% жирности);
  • 250 г сливочного масла;
  • 1 л сливок;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 800 г консервированной вишни без косточки;
  • 3 г ванилина.

Как готовится торт монастырская изба

Просейте муку, всыпьте сахар и соль и добавьте масло комнатной температуры, порезанное на куски. Перетрите смесь в крошку, а потом добавьте сметану и соду - сметаной погасите соду.

Все перемешайте, замесите тесто на торт изба, сформируйте шар, взвесьте его и разделите на 15 маленьких шариков. Отправьте шарики в холодильник на полчаса. Через полчаса раскатайте шарики в полоски, уложите в них вишню, присыпьте сахаром, сформируйте с полосок трубочки и защипните края. 

Разогрейте духовку до 180 градусов, положите на противень пергамент и уложите на него трубочки так, чтобы их шов был внизу. Выпекайте трубочки на торт изба 10-15 минут. Готовым трубочкам дайте полностью остыть.

Взбейте сливки с сахарной пудрой и ванилином. Если сливки домашние и очень жирные - их можно развести молоком.Уложите на низ блюда пять трубочек, второй слой - четыре трубочки, третий - три, четвертый две, а пятый - одна. Каждый слой смажьте кремом. Верх торта аккуратно обмажьте кремом.

Десерт можно украсить тертым шоколадом. Сформированный торт монастырская изба отправьте в холодное место приблизительно на сутки. Чем дольше десерт настаивается - тем он вкуснее.

Меню на 2020 Новый год можно пополнить монастырской избой - Новогодние рецепты 2020
Новогоднее меню 2020 можно пополнить монастырской избой / instagram.com/catkekscat

Новогоднее меню 2020, рецепт торта №2

Торт медовик со сметанным кремом

Ингредиенты для коржей:

  • Мед - 2 столовые ложки без горки;
  • 100 г сахара;
  • Сливочное масло - 75 г;
  • 300 г муки;
  • 2 некрупных яйца;
  • 1 чайная ложка соды без горки.

Ингредиенты для крема:

  • 350 г сметаны (30% жирности);
  • 350 г сливок (33-35% жирности);
  • 150 г сахара.

Как приготовить торт медовик

Масло, сахар, мед смешайте в миске и отправьте на водяную баню. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар не растворится. В другой миске слегка взбейте яйца, всыпьте соду и снова все перемешайте.

Введите яйца с содой в смесь, приготовленную в первой миске (делайте это предельно аккуратно), и проварите ингредиенты на водяной бане около 10 минут, постоянно помешивайте. Снимите миску с огня, всыпьте в смесь муку и замесите на медовик.

Готовое тесто поставьте в холодильник. Остывшее тесто разделите на восемь-девять коржей, диаметр приблизительно 20-22 см. Выпекайте каждый корж 2-3 минуты при температуре 200 градусов. Один корж поломайте и измельчите в крошку, она понадобится для украшения десерта. 

Потом приготовьте сметанный крем - взбивайте сметану с сахаром и постепенно введите сливки. Смажьте коржи кремом и присыпьте сформированный торт медовик крошкой. Потом поставьте торт в холодильник на несколько часов. Десерт можно украсить взбитыми сливками, фруктами или ягодами.

Меню на 2020 Новый год можно пополнить тортом медовик - Новогодние рецепты 2020
Новогоднее меню 2020 можно пополнить тортом медовик / instagram.com/torty_nazakaz_17

шуба лосось оливье холодец рецепты рецепты на Новый год мясо по-французски медовик монастырская изба
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:33
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов
17:29
"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь
17:23
Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам Видео
17:20
Женская стрижка боб – самая модная стрижка 2020 года: как укладывать, фото Фото
17:10
"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными
16:55
"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России
16:50
Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства Фото Видео
16:40
"Поток контрабанды": в Минсоцполитики объяснили "войну" с секонд-хендами
16:33
Уже официально: Помпео приедет в Украину и поговорит с Зеленским и Пристайко
16:28
Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
16:27
Ярмоленко получил нового тренера - что ждет украинца
16:09
Стало известно о состоянии освобожденных из плена боевиков украинцев Видео
16:04
Лутковская объяснила, почему нельзя публиковать список пленных, которых выдала Украина Видео
16:03
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
15:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
15:09
Украина сделала "подарок" Путину и "открыла путь" для транзита газа
15:00
Маникюр Новый год 2020 - простой новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото Фото
14:51
Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020
14:48
"Сиськи-лепешки, похожа на транса": полуголая Волочкова взбудоражила сеть
14:40
Погода в новогоднюю ночь: Киеву грозят погодные неприятности
14:28
Убивал законно: скандал с охотой Шуфрича в Африке получил продолжение
14:07
Стройка накрылась: Швейцария бросила Северный поток 2 на произвол судьбы Видео
14:00
Ведьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала Видео
13:39
Голос Країни 10: Потап стал четвертым судьей шоу в 2020 году Видео
13:35
Украина и Россия завершили переговоры по газу: неутешительные результаты Видео
13:30
"Зеленое чмо": на канале Порошенко пообещали нагнуть и выпороть Зеленского Видео
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма
13:02
Путин, поздравляя с Новым годом Крысы – щелкнул Зеленского по носу
12:53
Можно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку
12:47
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
12:43
Обмен пленными с "ЛДНР": Песков объяснил роль Путина
12:27
Транзит газа: у Путина назвали "непростыми" газовые переговоры с Киевом
12:05
Байден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворот Видео
12:00
РосСМИ пожаловались на новые серьезные проблемы Северного потока-2 Видео
11:39
Как приготовить оливье: рецепт классический и рецепт оливье без лишних калорий
11:30
Рождественские песни и колядки: история с лучшими примерами Видео
11:00
Х-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал Видео
11:00
Успехи и провалы Зеленского: чью судьбу повторит президент в 2020 году
10:41
Как не стать пленником еды в новогодние праздники: советы диетолога Видео
10:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
10:16
На Киевщине горела гостиница, эвакуированы десятки постояльцев
10:15
Жуткое ДТП в России: перевернулся пассажирский автобус, более 20 раненых - фото
09:37
Настойчивый и быстрый: политолог объяснил популярность Зеленского
09:30
Рождество на двоих 2019: трогательная сказка с Эмилией Кларк Видео
09:15
Блогер назвал разницу в отношении Зеленского и Порошенко к войне на Донбассе
09:04
Гороскоп на 30 декабря всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии
09:01
Какой будет погода на Новый год 2020: синоптик изменил прогноз Видео
08:49
"Оказался мразью и живодером": обнародованы фото Шуфрича с мертвыми африканскими животными Фото
08:47
Путинская система на грани своего распада мнение
08:28
"Убьют царя": писатель спрогнозировал будущее Путина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять