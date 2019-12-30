Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов

Меню на Новый год 2020 можно пополнить мясным/рыбным вторым блюдом, разными салатами и тортами.
Во вторник, 31 декабря, традиционно будут провожать 2019 год и встречать 2020-й - год Белой Металлической Крысы. Пора составлять новогоднее меню 2020, закупить продукты и даже делать заготовки.
Главред решил облегчить жизнь хозяюшкам и хозяевам и порекомендовать лучшие рецепты на новогодний стол 2020 - от салатов до вкуснейших тортов.
Меню на Новый год 2020 - лучшие праздничные рецепты
Рыбные салаты на Новый год 2020, рецепт №1
Классический салат селедка под шубой
Ингредиенты:
- 1 крупная сельдь;
- Приблизительно 300 г вареной свеклы;
- Приблизительно 200 г вареной моркови;
- Приблизительно 300 г вареного картофеля;
- Лук - 2 штуки;
- Майонез - 190 г;
- Соль - по вкусу.
Как готовится сельдь под шубой
Нарежьте сельдь мелким кубиком и уберите мелкие косточки. Лук тоже нарежьте мелким кубиком. Дайте овощам остыть, очистите их и натрите на крупной терке.
Салат селедка под шубой, слои:
- Смешанный с майонезом картофель;
- Измельченная сельдь;
- Смешанный с майонезом лук;
- Смешанная с майонезом и подсоленная морковь;
- Смешанная с майонезом свекла.
Сформированный салат селедка под шубой отправьте в холодное место на несколько часов - он должен пропитаться. Шубу можно украсить зеленью.
Рыбные новогодние салаты 2020, рецепт №2
Новогодний салат с красной рыбой
Ингредиенты:
- 400 г соленой семги;
- 200 г твердого сыра;
- 3 отварных картофелины;
- 3 яйца, сваренных вкрутую;
- 3 яблока;
- 3 луковицы;
- 300 г майонеза;
- Растительное масло;
- 150 г красной икры для украшения.
Как приготовить салат на Новый год 2020 с красной рыбой
Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистости. Натрите отварной картофель, сыр и яблоки на крупной терке. Яйца разделите на белки и желтки и тоже натрите, но не смешивайте белки с желтками. Семгу нарежьте небольшими прямоугольниками.
Выложите подготовленные продукты слоями в такой очередности и смажьте каждый слой майонезом: половина натертого картофеля; нарезанная семга и обжаренный лук; натертые яблоки; половина натертого сыра и оставшаяся часть натертого картофеля; натертый яичный белок; натертые яичные белки и оставшаяся часть натертого сыра. Последний слой тоже нужно смазать майонезом.
Блюдо на Новый год 2020 поставьте на три часа в холодное место, чтобы оно пропиталось. Перед подачей уложите на верх салата порезанную семгу и красную икру. Также салат можно украсить мелко нарезанным зеленым луком.
Мясные новогодние салаты на 2020, рецепт №1
Оливье классическое
Ингредиенты:
- 500 г отварной куриной грудки, отварной грудки индейки или докторской колбасы;
- 5 картофелин;
- 3 морковки;
- 4 куриных яйца, сваренных вкрутую;
- 3 соленых огурца;
- 1 банка консервированного горошка;
- Майонез или йогурт;
- Соль, перец черный молотый - по вкусу.
Классическое оливье рецепт
Отваренные и очищенные овощи, яйца, птицу или колбасу, а также соленые огурцы порежьте средним кубиком. Смешайте порезанные ингредиенты, всыпьте горошек, специи, а потом добавьте майонез или йогурт и все перемешайте. Салат оливье можно украсить зеленью и подавать сразу же после приготовления.
Мясные салаты на Новый год Крысы, рецепт №2
Новогодний салат Сосновые шишки
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка (можно использовать филе индейки);
- 3-4 картофелины (необходимо отварить);
- 1 луковица;
- 5 яиц, сваренных вкрутую;
- 0,5 банки консервированной кукурузы;
- Около 100 г плавленого сыра с кремовой консистенцией;
- Ветки укропа или розмарина и миндаль для украшения.
Как приготовить салат Сосновые шишки
Филе порежьте маленькими кусочками и обжарьте до готовности с любимыми специями. Мелко нарежьте отваренные яйца и картошку. Также мелко нарежьте лук, а потом - ошпарьте кипятком.
Подготовленные ингредиенты выложите в форме шишки. Первый слой - нарезанный картофель, второй - курица и лук, третий - кукуруза, четвертый - яйца. Каждый слой смажьте майонезом. Поставьте салат в холодное место, чтобы он пропитался. Потом намажьте на "шишки" плавленый сыр, вставьте миндаль и уложите зелень.
Также можно приготовить традиционную праздничную закуску - холодец. Рецепты холодца традиционного и "птичьего" можно узнать здесь.
Что приготовить на Новый год 2020: варианты горячих блюд (вторые блюда)
Рецепты на Новый год 2020 - мясное второе блюдо
Классическое мясо по-французски с картошкой
Ингредиенты:
- Свиная вырезка - 0,5 кг;
- Картофель - 0,5 кг;
- Лук - 200 г;
- Твердый сыр - 300 г;
- Майонез - 4 столовые ложки;
- Растительное масло - 1 столовая ложка;
- Соль, перец - по вкусу.
Мясо по-французски, рецепт пошаговый
Картофель нарежьте нетонкими кружочками. Возьмите форму для запекания, смажьте ее растительным маслом, уложите картофель, посолите, поперчите и намажьте двумя столовыми ложками майонеза. Мясо порежьте кусочками, толщина кусочков должна быть около 1 см. Отбейте мясо, выложите на картофель, а потом посолите и поперчите.
Потом добавьте в мясо по-французски лук, нарезанный полукольцами, - выложите его поверх мяса, посолите, поперчите и смажьте оставшейся частью майонеза. После этого блюдо присыпьте сыром, натертым на крупной терке. Блюдо запекается в духовке около 50 минут при температуре 180 градусов.
Новогодние рецепты 2020 - рыбное второе блюдо
Лосось, запеченный в духовке
Ингредиенты:
- филе лосося - 800 г;
- Оливковое масло - 1 столовая ложка для смазывания фольги;
- 1 чайная ложка оливкового масла для смазывания лосося;
- 1 чайная ложка меда;
- Сок 1 лимона;
- Половинка лимона для подачи;
- Соль, перец - по вкусу;
- Укроп, петрушка - по вкусу.
Как меню на Новый год 2020 пополнить запеченным лососем
Разогрейте духовку до температуры в 160 градусов. Противень застелите фольгой, сделайте из нее бортики и размажьте по фольге оливковое масло. Смешайте оливковое масло и мед и смажьте смесью филе лосося. После этого присыпьте рыбу приправами.
Лосось нарежьте порциями и уложите на фольгу кожицей вниз. Готовьте рыбу около 10 минут. Смешайте сок половины лимона с зеленью и полейте смесью приготовленный лосось. Запеченную рыбу можно украсить дольками лимона.
Меню на Новый год 2020: какие подать десерты
Новогоднее меню 2020, рецепт торта №1
Торт монастырская изба
Ингредиенты:
- 0,5 кг муки;
- 50 г сахара;
- 5 г соли;
- 0,5 чайной ложки соды;
- 250 г сметаны (20% жирности);
- 250 г сливочного масла;
- 1 л сливок;
- 200 г сахарной пудры;
- 800 г консервированной вишни без косточки;
- 3 г ванилина.
Как готовится торт монастырская изба
Просейте муку, всыпьте сахар и соль и добавьте масло комнатной температуры, порезанное на куски. Перетрите смесь в крошку, а потом добавьте сметану и соду - сметаной погасите соду.
Все перемешайте, замесите тесто на торт изба, сформируйте шар, взвесьте его и разделите на 15 маленьких шариков. Отправьте шарики в холодильник на полчаса. Через полчаса раскатайте шарики в полоски, уложите в них вишню, присыпьте сахаром, сформируйте с полосок трубочки и защипните края.
Разогрейте духовку до 180 градусов, положите на противень пергамент и уложите на него трубочки так, чтобы их шов был внизу. Выпекайте трубочки на торт изба 10-15 минут. Готовым трубочкам дайте полностью остыть.
Взбейте сливки с сахарной пудрой и ванилином. Если сливки домашние и очень жирные - их можно развести молоком.Уложите на низ блюда пять трубочек, второй слой - четыре трубочки, третий - три, четвертый две, а пятый - одна. Каждый слой смажьте кремом. Верх торта аккуратно обмажьте кремом.
Десерт можно украсить тертым шоколадом. Сформированный торт монастырская изба отправьте в холодное место приблизительно на сутки. Чем дольше десерт настаивается - тем он вкуснее.
Новогоднее меню 2020, рецепт торта №2
Торт медовик со сметанным кремом
Ингредиенты для коржей:
- Мед - 2 столовые ложки без горки;
- 100 г сахара;
- Сливочное масло - 75 г;
- 300 г муки;
- 2 некрупных яйца;
- 1 чайная ложка соды без горки.
Ингредиенты для крема:
- 350 г сметаны (30% жирности);
- 350 г сливок (33-35% жирности);
- 150 г сахара.
Как приготовить торт медовик
Масло, сахар, мед смешайте в миске и отправьте на водяную баню. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар не растворится. В другой миске слегка взбейте яйца, всыпьте соду и снова все перемешайте.
Введите яйца с содой в смесь, приготовленную в первой миске (делайте это предельно аккуратно), и проварите ингредиенты на водяной бане около 10 минут, постоянно помешивайте. Снимите миску с огня, всыпьте в смесь муку и замесите на медовик.
Готовое тесто поставьте в холодильник. Остывшее тесто разделите на восемь-девять коржей, диаметр приблизительно 20-22 см. Выпекайте каждый корж 2-3 минуты при температуре 200 градусов. Один корж поломайте и измельчите в крошку, она понадобится для украшения десерта.
Потом приготовьте сметанный крем - взбивайте сметану с сахаром и постепенно введите сливки. Смажьте коржи кремом и присыпьте сформированный торт медовик крошкой. Потом поставьте торт в холодильник на несколько часов. Десерт можно украсить взбитыми сливками, фруктами или ягодами.