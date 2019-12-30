Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов

В новогоднее меню 2020 можно включить классические салаты / instagram.com/afflation__

Во вторник, 31 декабря, традиционно будут провожать 2019 год и встречать 2020-й - год Белой Металлической Крысы. Пора составлять новогоднее меню 2020, закупить продукты и даже делать заготовки.

Главред решил облегчить жизнь хозяюшкам и хозяевам и порекомендовать лучшие рецепты на новогодний стол 2020 - от салатов до вкуснейших тортов.

Меню на Новый год 2020 - лучшие праздничные рецепты

Рыбные салаты на Новый год 2020, рецепт №1

Классический салат селедка под шубой

Ингредиенты:

1 крупная сельдь;

Приблизительно 300 г вареной свеклы;

Приблизительно 200 г вареной моркови;

Приблизительно 300 г вареного картофеля;

Лук - 2 штуки;

Майонез - 190 г;

Соль - по вкусу.

Как готовится сельдь под шубой

Нарежьте сельдь мелким кубиком и уберите мелкие косточки. Лук тоже нарежьте мелким кубиком. Дайте овощам остыть, очистите их и натрите на крупной терке.

Салат селедка под шубой, слои:

Смешанный с майонезом картофель;

Измельченная сельдь;

Смешанный с майонезом лук;

Смешанная с майонезом и подсоленная морковь;

Смешанная с майонезом свекла.

Сформированный салат селедка под шубой отправьте в холодное место на несколько часов - он должен пропитаться. Шубу можно украсить зеленью.

На новогодний стол 2020 можно поставить салат селедка под шубой / instagram.com/milaisto

Рыбные новогодние салаты 2020, рецепт №2

Новогодний салат с красной рыбой

Ингредиенты:

400 г соленой семги;

200 г твердого сыра;

3 отварных картофелины;

3 яйца, сваренных вкрутую;

3 яблока;

3 луковицы;

300 г майонеза;

Растительное масло;

150 г красной икры для украшения.

Как приготовить салат на Новый год 2020 с красной рыбой

Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистости. Натрите отварной картофель, сыр и яблоки на крупной терке. Яйца разделите на белки и желтки и тоже натрите, но не смешивайте белки с желтками. Семгу нарежьте небольшими прямоугольниками.

Выложите подготовленные продукты слоями в такой очередности и смажьте каждый слой майонезом: половина натертого картофеля; нарезанная семга и обжаренный лук; натертые яблоки; половина натертого сыра и оставшаяся часть натертого картофеля; натертый яичный белок; натертые яичные белки и оставшаяся часть натертого сыра. Последний слой тоже нужно смазать майонезом.

Блюдо на Новый год 2020 поставьте на три часа в холодное место, чтобы оно пропиталось. Перед подачей уложите на верх салата порезанную семгу и красную икру. Также салат можно украсить мелко нарезанным зеленым луком.

В новогоднее меню 2020 дома можно включить салат с семгой / instagram.com/sh_recept

Мясные новогодние салаты на 2020, рецепт №1

Оливье классическое

Ингредиенты:

500 г отварной куриной грудки, отварной грудки индейки или докторской колбасы;

5 картофелин;

3 морковки;

4 куриных яйца, сваренных вкрутую;

3 соленых огурца;

1 банка консервированного горошка;

Майонез или йогурт;

Соль, перец черный молотый - по вкусу.

Классическое оливье рецепт

Отваренные и очищенные овощи, яйца, птицу или колбасу, а также соленые огурцы порежьте средним кубиком. Смешайте порезанные ингредиенты, всыпьте горошек, специи, а потом добавьте майонез или йогурт и все перемешайте. Салат оливье можно украсить зеленью и подавать сразу же после приготовления.

На Новый год можно приготовить оливье классическое / instagram.com/vlasovaanastasiia7

Мясные салаты на Новый год Крысы, рецепт №2

Новогодний салат Сосновые шишки

Ингредиенты:

1 куриная грудка (можно использовать филе индейки);

3-4 картофелины (необходимо отварить);

1 луковица;

5 яиц, сваренных вкрутую;

0,5 банки консервированной кукурузы;

Около 100 г плавленого сыра с кремовой консистенцией;

Ветки укропа или розмарина и миндаль для украшения.

Как приготовить салат Сосновые шишки

Филе порежьте маленькими кусочками и обжарьте до готовности с любимыми специями. Мелко нарежьте отваренные яйца и картошку. Также мелко нарежьте лук, а потом - ошпарьте кипятком.

Подготовленные ингредиенты выложите в форме шишки. Первый слой - нарезанный картофель, второй - курица и лук, третий - кукуруза, четвертый - яйца. Каждый слой смажьте майонезом. Поставьте салат в холодное место, чтобы он пропитался. Потом намажьте на "шишки" плавленый сыр, вставьте миндаль и уложите зелень.

В меню на Новый год 2020 можно включить салат Сосновые шишки / instagram.com/missnatali17

Также можно приготовить традиционную праздничную закуску - холодец. Рецепты холодца традиционного и "птичьего" можно узнать здесь.

Что приготовить на Новый год 2020: варианты горячих блюд (вторые блюда)

Рецепты на Новый год 2020 - мясное второе блюдо

Классическое мясо по-французски с картошкой

Ингредиенты:

Свиная вырезка - 0,5 кг;

Картофель - 0,5 кг;

Лук - 200 г;

Твердый сыр - 300 г;

Майонез - 4 столовые ложки;

Растительное масло - 1 столовая ложка;

Соль, перец - по вкусу.

Мясо по-французски, рецепт пошаговый

Картофель нарежьте нетонкими кружочками. Возьмите форму для запекания, смажьте ее растительным маслом, уложите картофель, посолите, поперчите и намажьте двумя столовыми ложками майонеза. Мясо порежьте кусочками, толщина кусочков должна быть около 1 см. Отбейте мясо, выложите на картофель, а потом посолите и поперчите.

Потом добавьте в мясо по-французски лук, нарезанный полукольцами, - выложите его поверх мяса, посолите, поперчите и смажьте оставшейся частью майонеза. После этого блюдо присыпьте сыром, натертым на крупной терке. Блюдо запекается в духовке около 50 минут при температуре 180 градусов.

В новогоднее меню можно включить мясо по-французски / instagram.com/barieva_bake

Новогодние рецепты 2020 - рыбное второе блюдо

Лосось, запеченный в духовке

Ингредиенты:

филе лосося - 800 г;

Оливковое масло - 1 столовая ложка для смазывания фольги;

1 чайная ложка оливкового масла для смазывания лосося;

1 чайная ложка меда;

Сок 1 лимона;

Половинка лимона для подачи;

Соль, перец - по вкусу;

Укроп, петрушка - по вкусу.

Как меню на Новый год 2020 пополнить запеченным лососем

Разогрейте духовку до температуры в 160 градусов. Противень застелите фольгой, сделайте из нее бортики и размажьте по фольге оливковое масло. Смешайте оливковое масло и мед и смажьте смесью филе лосося. После этого присыпьте рыбу приправами.

Лосось нарежьте порциями и уложите на фольгу кожицей вниз. Готовьте рыбу около 10 минут. Смешайте сок половины лимона с зеленью и полейте смесью приготовленный лосось. Запеченную рыбу можно украсить дольками лимона.

Новогоднее меню 2020 можно пополнить запеченным лососем / instagram.com/receptov.more

Меню на Новый год 2020: какие подать десерты

Новогоднее меню 2020, рецепт торта №1

Торт монастырская изба

Ингредиенты:

0,5 кг муки;

50 г сахара;

5 г соли;

0,5 чайной ложки соды;

250 г сметаны (20% жирности);

250 г сливочного масла;

1 л сливок;

200 г сахарной пудры;

800 г консервированной вишни без косточки;

3 г ванилина.

Как готовится торт монастырская изба

Просейте муку, всыпьте сахар и соль и добавьте масло комнатной температуры, порезанное на куски. Перетрите смесь в крошку, а потом добавьте сметану и соду - сметаной погасите соду.

Все перемешайте, замесите тесто на торт изба, сформируйте шар, взвесьте его и разделите на 15 маленьких шариков. Отправьте шарики в холодильник на полчаса. Через полчаса раскатайте шарики в полоски, уложите в них вишню, присыпьте сахаром, сформируйте с полосок трубочки и защипните края.

Разогрейте духовку до 180 градусов, положите на противень пергамент и уложите на него трубочки так, чтобы их шов был внизу. Выпекайте трубочки на торт изба 10-15 минут. Готовым трубочкам дайте полностью остыть.

Взбейте сливки с сахарной пудрой и ванилином. Если сливки домашние и очень жирные - их можно развести молоком.Уложите на низ блюда пять трубочек, второй слой - четыре трубочки, третий - три, четвертый две, а пятый - одна. Каждый слой смажьте кремом. Верх торта аккуратно обмажьте кремом.

Десерт можно украсить тертым шоколадом. Сформированный торт монастырская изба отправьте в холодное место приблизительно на сутки. Чем дольше десерт настаивается - тем он вкуснее.

Новогоднее меню 2020 можно пополнить монастырской избой / instagram.com/catkekscat

Новогоднее меню 2020, рецепт торта №2

Торт медовик со сметанным кремом

Ингредиенты для коржей:

Мед - 2 столовые ложки без горки;

100 г сахара;

Сливочное масло - 75 г;

300 г муки;

2 некрупных яйца;

1 чайная ложка соды без горки.

Ингредиенты для крема:

350 г сметаны (30% жирности);

350 г сливок (33-35% жирности);

150 г сахара.

Как приготовить торт медовик

Масло, сахар, мед смешайте в миске и отправьте на водяную баню. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар не растворится. В другой миске слегка взбейте яйца, всыпьте соду и снова все перемешайте.

Введите яйца с содой в смесь, приготовленную в первой миске (делайте это предельно аккуратно), и проварите ингредиенты на водяной бане около 10 минут, постоянно помешивайте. Снимите миску с огня, всыпьте в смесь муку и замесите на медовик.

Готовое тесто поставьте в холодильник. Остывшее тесто разделите на восемь-девять коржей, диаметр приблизительно 20-22 см. Выпекайте каждый корж 2-3 минуты при температуре 200 градусов. Один корж поломайте и измельчите в крошку, она понадобится для украшения десерта.

Потом приготовьте сметанный крем - взбивайте сметану с сахаром и постепенно введите сливки. Смажьте коржи кремом и присыпьте сформированный торт медовик крошкой. Потом поставьте торт в холодильник на несколько часов. Десерт можно украсить взбитыми сливками, фруктами или ягодами.