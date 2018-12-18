Названы лучшие новогодние рецепты мяса по-французски / Скриншот видео c youtube.com

Мясо по-французски: что это за блюдо

Предком блюда мясо по-французски считают блюдо, созданное французским поваром Урбеном Дюбуа для русского графа Алексея Орлова — Veau Orloff, что в переводе на русский означает "телятина Орлов".

В блюдо входят телятина, картофель, лук, грибы, соус бешамель и сыр. Ингредиенты выкладываются слоями, заливаются соусом бешамель, посываются сыром и запекаются.

Блюдо называется "телятина по-Орловски", а на постсоветском пространстве появилась его упрощенная версия — мясо по-французски. В легкой версии "телятины по-Орловски" иногда нет грибов, вместо телятины часто используют говядину, свинину или сделанный из этих видов мяса фарш, а изысканный соус бешамель заменили привычными сливками, сметаной или майонезом.

Мясо по-французски на новогоднем столе-2019

Мясо по-французски многие хозяюшки традиционно вписывают в новогоднее меню, но, планируя порадовать им гостей и родных при встрече Нового года-2019 — года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) — стоит помнить, что в праздничную ночь нельзя подавать блюда из свинины.

Если вы уже задумались о том, что должно быть на столе в год Свиньи, спешим вас успокоить, — нельзя только свинину и полуфабрикаты (Свинья любит домашнюю пищу).

Читайте такжеНовогодние салаты: лучшие салаты на праздникСчитается, что готовить на год Свиньи стоит много простых и красиво украшенных блюд — закуски на Новый год и новогодние салаты должны быть яркими и, желательно, с желтым цветом.

В новогоднее меню можно не включать много горячих блюд, но в нем обязательно должны быть овощи, зелень, фрукты и хлебобулочные изделия.

Мясо по-французски, лучшие рецепты на Новый год

Мясо по-французски с картофелем, сыром и грибами

Ингредиенты для приготовления блюда на новогодний стол-2019: 800 грамм телятины, 10 картофелин, 800 грамм лука, 300 грамм шампиньонов, 800 граммов сыра, майонез, соль, перец.

Как приготовить мясо по-французски

Очистите картофель и лук. Картофель порежьте кружочками, а лук — не очень толстыми кольцами. Помойте шампиньоны, нарежьте их не очень тонкими слайсами. Мясо порежьте небольшими кусочками и отбейте. Натрите сыр на крупной терке.

Возьмите глубокий противень и выложите в нем ингредиенты слоями: первый слой — картофель, второй — мясо, третий — лук, четвертый — шампиньоны. Каждый слой посолите и поперчите.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Накройте противень фольгой и отправьте его в духовку на 40 минут. Через 40 минут достаньте противень, снимите фольгу, присыпьте ингредиенты тертым сыром и поставьте блюдо в духовку еще на 10-15 минут (на блюде должна образоваться золотистая корочка).

Мясо по-французски с помидорами и сыром и грибами

Ингредиенты для приготовления блюда на Новый год-2019: 1 килограмм телячьего битка, 4 помидора, 2 головки лука, 200 грамм сыра, горчица.

Как приготовить мясо по-французски

Порежьте биток, отбейте, посолите, поперчите, обмажьте горчицей и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Нарежьте помидоры и лук кольцами, а сыр натрите на крупной терке.

Накройте противень фольгой, выложите на фольгу мясо. Сверху на каждый кусочек мяса положите лук, а потом — помидоры и присыпьте ингредиенты сыром. Отправьте блюдо в духовку — должно готовиться при температуре 180-200 градусов около 50 минут.

Мясо по-французски с ананасами

Ингредиенты для приготовления простого блюда, которое может украсить новогоднее меню: 1 килограмм телячьего битка, банка консервированных ананасов, нарезанных кольцами, 350 грамм сыра, майонез.

Как приготовить мясо по-французски

Порежьте мясо, отбейте, обмажьте майонезом, посолите, поперчите и оставьте мариноваться на ночь. Откройте ананасы, слейте жидкость, выложите их на дуршлаг и оставьте, пока не стечет лишний сироп.

Накройте противень фольгой. Уберите с мяса лишний майонез и выложите его на противень. На каждый кусочек мяса положите по кольцу ананаса, а потом щедро присыпьте ингредиенты твердым сыром, чтобы образовались горки. Готовьте блюдо при температуре 180-200 градусов 45–55 минут.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.