Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки

Прощенное воскресенье 2020 – смс, открытки и поздравления с Прощеным воскресеньем / Fresh-Cards.ru

Прощенное воскресенье 2020 – отличный повод примириться с теми, кого обидел. С самого утра и до позднего вечера звучат призывы о прощении, а в ответ: "Бог простит – и я прощаю".

На службе в церкви священник просит прощения о своей паствы, после богослужения – прощения просят у родных, затем смс в Прощеное воскресенье летит всем знакомым, а звонки – близким друзьям.

О том, как правильно просить прощения и как отвечать в Прощеное воскресенье – читайте в нашем материале Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать.

Душевные поздравления с Прощеным воскресеньем и красивые православные открытки на Прощенное воскресенье мы собрали в одном материале, чтобы наши читатели могли без труда поздравить с Прощеным воскресеньем своими словами, в стихах и отправить короткое смс, чтобы праздник прошел светло и весело.

Читайте такжеПрощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові

Поздравления с Прощеным воскресеньем – в прозе, стихах и смс

Прощенное воскресенье – поздравление своими словами:

Я хочу поставить свечи за здравие всех моих родных. С Прощеным воскресением вас, мои любимые! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, небесного тепла и земного счастья. Пусть ваши сердца наполняются добротой и дарят ее другим людям, тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Я желаю вам мира!

***

Прощенное воскресенье – поздравления в прозе:

Чтобы планета стала добрее, чтобы светлее стали глаза близких людей, чтобы душа обрела легкость, желаю тебе сегодня искренне простить все обиды, и пусть также искренне простят тебя.

Прощеное воскресенье гифки

***

Смс в Прощенное воскресенье короткое:

Искренне прошу у вас прощения за свои мелкие грехи и ошибки. С праздником вас, дорогие мои друзья! С Прощеным Воскресением!

***

Красивое поздравление с Прощенным воскресеньем – стихи:

Никогда не угадаешь,

Где найдешь, где потеряешь,

И никто из нас, не скроем,

От обид не застрахован,

Мы живем, не замечаем,

Что кого-то обижаем,

Это, скажете, пустяк,

Вот как раз-таки, не так,

Потому что за собой

Тащим мы обоз с виной,

Чем дальше,

Тем он больше,

Выход есть, нет его проще —

Извиниться, вот решение,

Всех с Прощеным воскресением!

Прощеное воскресенье гифки

***

Оригинальное поздравление с Прощенным воскресеньем в стихах:

На душе накипела обида,

На душе накипела боль,

Пусть утихнет, исчезнет, изыдет,

Что играло нам эту роль,

Без прощения, нет покоя,

Без прощения никогда,

Не затянет, что было болью,

Не изменит свой курс судьба,

И поэтому в воскресенье,

Отпустите обиды свои,

Раз в году, дайте всем прощенье,

Как Христос всех прощал день ко дню

Пусть спокойствие и прощенье,

Воцаряться для всех и вся,

Пусть прощенное воскресенье,

Не оставит обид и зла.

***

Поздравление с Прощенным воскресеньем любимому:

Хочу любимому мужчине моему

Добра и радости побольше пожелать,

Чтоб сбыться, милый, удалось всему,

Что ты успел когда-то загадать.

Еще хочу прощенья попросить,

Свою очистить душу от обид.

Пусть воскресенье нам покой дарит!

Пускай никто не будет позабыт!

Прощеное воскресенье гифки

***

Поздравления с Прощенным воскресеньем короткие:

Обязательно прощение попросить

В воскресенье это светлое нам нужно!

И с раскаянием за все и всех простить,

Чтоб с гармонией душевной жилось дружно.

Поздравляю вас с Прощеным воскресеньем

И дарю свое сердечное прощение!

***

Много вместе пришлось нам пройти,

Но в преддверье поста в воскресенье

Ты за все меня нынче прости,

Что тебе принесло огорченье.

Может, я некорректна была,

Может, что упустила из виду.

Я задела тебя не со зла.

Ты прости мне любую обиду.

Прощенное воскресенье – картинки и открытки с Прощенным воскресеньем

Открытки Прощенное воскресенье / Fresh-Cards.ru

Открытки Прощенное воскресенье / Fresh-Cards.ru

Открытки Прощенное воскресенье / Fresh-Cards.ru

Открытки Прощенное воскресенье / Fresh-Cards.ru

Открытки Прощенное воскресенье / Fresh-Cards.ru

Прощеное воскресенье – открытки-гифки

Прощеное воскресенье гифки