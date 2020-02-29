Зі святом весни – чудово-зелені привітання з першим днем весни

Свято весни 1 березня – чудовий привід подарувати картинки з першим днем весни чи просто привітати з першим днем весни.
З першим днем весни вже традиційно вітають 1 березня. І неважливо, чи вже тепло цього дня, чи виглядає сонечко – свято весни наповнює теплом та світлом самі душі людей. Й привітання з першим днем весни тільки ще відображають цю радість та надію на краще.
Фото та картинки весни налаштовують на нове – оптимістичне та сповнене добрих думок – життя.
І хай погода в Україні навесні 2020 року буде нестійкою – проте вже близько 8 Березня. Чоловіки вже вибирають, які квіти подарувати на 8 Березня – від колег до дружини і тещі – й усі готуються до додаткового вихідного. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі Свято припало на неділю: буде на 8 Березня 2020 ще один вихідний чи ні.
Главред пропонує своїм читачам найкращі – красиві та прикольні – привітання з першим днем весни: картинки, листівки та побажання з днем весни своїми словами.
Ми також підготували привітання з весною російською мовою – у нашому матеріалі Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки.
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Привітання з першим днем весни в прозі, віршах та смс
Привітання з першим днем весни в прозі:
Вітаємо з початком весни, нехай це стане часом змін, світлих емоцій і свіжих почуттів! Бажаємо зустріти новий час року бадьорими, енергійними, радісно дивляться в майбутнє.
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Привітання з першим днем весни своїми словами:
Вітаю усіх з першим днем довгоочікуваної весни! Нехай теплота, яку вона з собою принесений, зігріє ваші душі і наповнить серця. Бажаю вам сонячних, радісних і щасливих днів. А ще хочеться побажати взаємної любові, здоров’я та позитиву.
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Привітання з першим днем весни прозою:
Зі святом весни! Усмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішають у ваш дім, а весняні дні принесуть чудовий настрій!
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З першим днем весни – вірши короткі:
Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
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Прикольні привітання з першим днем весни:
Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
Все одно сьогодні краще,
Ніж вчора і день тому,
Тому що світло весняне
Починає свій парад.
Хай ще всюди сніжно,
І не зелень за вікном,
Раді ми весні цій ніжній,
Хай вона прийде у ваш дім!
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
***
Смс-привітання з першим днем весни:
Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
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Привітання з першим днем весни – подругу
Зі святом весни тебе, любо подруго! Будь така ж красива, як перша квітка, і така весела, як весна. Щасливого тобі життя та несамовитого кохання!
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Привітання з першим днем весни – кохану:
З днем весняним щиро вітаю,
Чудового настрою, люба, бажаю!
Хай життя завжди буде прекрасним,
А весна подарує лише радість і щастя!
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Кохана, весна хоч і хороша – проте не зрівняється в красі з тобою! Ви з нею схожі вдачею, проте твоя посмішка для мене дорожча. Весна прийшла – і у весняному повітрі я дихаю однієї тобою!