Зі святом весни – чудово-зелені привітання з першим днем весни

З першим днем весни 2020 – картинки та красиві привітання з святом весни

З першим днем весни вже традиційно вітають 1 березня. І неважливо, чи вже тепло цього дня, чи виглядає сонечко – свято весни наповнює теплом та світлом самі душі людей. Й привітання з першим днем весни тільки ще відображають цю радість та надію на краще.

Фото та картинки весни налаштовують на нове – оптимістичне та сповнене добрих думок – життя.

І хай погода в Україні навесні 2020 року буде нестійкою – проте вже близько 8 Березня. Чоловіки вже вибирають, які квіти подарувати на 8 Березня – від колег до дружини і тещі – й усі готуються до додаткового вихідного. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі Свято припало на неділю: буде на 8 Березня 2020 ще один вихідний чи ні.

Главред пропонує своїм читачам найкращі – красиві та прикольні – привітання з першим днем весни: картинки, листівки та побажання з днем весни своїми словами.

Ми також підготували привітання з весною російською мовою – у нашому матеріалі Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки.

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Привітання з першим днем весни в прозі, віршах та смс

Привітання з першим днем весни в прозі:

Вітаємо з початком весни, нехай це стане часом змін, світлих емоцій і свіжих почуттів! Бажаємо зустріти новий час року бадьорими, енергійними, радісно дивляться в майбутнє.

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Привітання з першим днем весни своїми словами:

Вітаю усіх з першим днем довгоочікуваної весни! Нехай теплота, яку вона з собою принесений, зігріє ваші душі і наповнить серця. Бажаю вам сонячних, радісних і щасливих днів. А ще хочеться побажати взаємної любові, здоров’я та позитиву.

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Привітання з першим днем весни прозою:

Зі святом весни! Усмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішають у ваш дім, а весняні дні принесуть чудовий настрій!

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З першим днем весни – вірши короткі:

Хай зігрівають душу Вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Прикольні привітання з першим днем весни:

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

Все одно сьогодні краще,

Ніж вчора і день тому,

Тому що світло весняне

Починає свій парад.

Хай ще всюди сніжно,

І не зелень за вікном,

Раді ми весні цій ніжній,

Хай вона прийде у ваш дім!

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Смс-привітання з першим днем весни:

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

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Привітання з першим днем весни – подругу

Зі святом весни тебе, любо подруго! Будь така ж красива, як перша квітка, і така весела, як весна. Щасливого тобі життя та несамовитого кохання!

***

Привітання з першим днем весни – кохану:

З днем весняним щиро вітаю,

Чудового настрою, люба, бажаю!

Хай життя завжди буде прекрасним,

А весна подарує лише радість і щастя!

***

Кохана, весна хоч і хороша – проте не зрівняється в красі з тобою! Ви з нею схожі вдачею, проте твоя посмішка для мене дорожча. Весна прийшла – і у весняному повітрі я дихаю однієї тобою!

Картинки з першим днем весни – листівки та гіфи

З першим днем весни – картинки

З першим днем весни – картинки

З першим днем весни – картинки