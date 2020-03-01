Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки

1 марта – первый день весны, когда открытки с первым днем весны и поздравления в прозе, стихах и смс греют нам душу, словно ласковые солнечные лучи.
С первым днем весны поздравления звучат 1 марта от подруги, мамы, коллеги и просто соседки. Люди отмечают первый день весны как праздник надежды и новой ступеньки в жизни.
Каждый год в первый день марта красивые картинки весны сменяют старые обои на рабочем столе, друзьям отправляются открытки с первым днем весны, а знакомым – короткие поздравления с весной. Природа обновляется – а вместе с нею в душе проклевываются новые надежды, желание быть лучше и счастливее.
И пусть погода в Украине весной 2020 будет неустойчивой – но уже близко 8 Марта. Мужчины уже выбирают, какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи – и все готовятся к дополнительному выходному. Подробнее об этом читайте в нашем материале Праздник выпал на воскресенье: будет ли на 8 Марта 2020 еще один выходной или нет.
Главред подобрал лучшие поздравления с первым днем весны 2020 – гиф красивые и поздравления с весной в прозе, смс и стихи.
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Поздравления с первым днем весны в прозе, стихах и смс
Поздравления с первым днем весны в прозе:
С праздником весны тебя! Хочется пожелать тебе творческого вдохновения. Пускай муза общается с тобой постоянно и не покидает тебя ни на минуту. Радуй нас своими творениями, а мы будем радоваться за тебя!
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Поздравления с первым днем весны своими словами:
Предвкушение чего-то хорошего всегда будоражит и наполняет нас позитивом! Ожидание весны окончено — на календаре 1 марта! Поздравляю вас с желанным солнцем и предстоящим теплом! Пребывайте всегда только в хорошем настроении, даря свой внутренний свет близким вам людям! С первым днем весны!
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Поздравления с первым днем весны – проза:
С давних времен в народе знают, что весна – время перемен. Как в природе на смену морозам приходит тепло, так и в нашей жизни – душа весной отогревается и как будто расцветает! Сердечно поздравляем с первым днем весны! Пусть он подарит солнечное настроение, прибавит бодрости и сил, даст заряд оптимизма на весь год!
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Красивыепоздравления с первым днем весны – стихи:
Звонкой радостной капелью,
Первым лучиком тепла,
Беззаботной птичьей трелью
В гости к нам идет весна.
Всех теплом она согреет,
Все живое возродит
И застывшую природу
От зимы освободит.
Пусть уйдут морозы злые,
А в сердцах растает лед
И волшебною весною
Чудо, вдруг, произойдет.
Станет мир чуть-чуть добрее,
Станут помыслы чисты.
Поздравляю Вас сердечно
Я с пришествием весны!
***
Отложи скорее в сторону все важные дела,
Пришла весна, мы прокричим ей громкое: ура!
Пусть принесет тебе она огромное счастье,
И наделит тебя любовью пылкой и страстной.
Пусть с каждым днем жизнь все лучше будет,
Пусть судьба порадовать тебя не забудет,
Ты поскорее успех свой громкий обретешь,
И все, что ищешь, обязательно ты найдешь!
***
Поздравления с первым днем весны прикольные:
Чавкаю по лужам
В мокрых сапогах,
Вроде бы простужен,
Но светло в глазах.
Первый день весенний
В душу мне запал!
Я тебя в нем встретил
И совсем пропал.
Больше нет простуды –
Мы с тобой вдвоем!
Шлепаем по лужам –
Весело живем!
Всех с весны приходом!
Счастья вам в сердца!
Пусть любви не будет
Никогда конца!
***
Короткие поздравления с весной:
С первым днем весенней сказки,
Поздравляем вас!
Пусть подарит жизни краски,
Счастье без прикрас!
***
Весна пришла – нас радует вокруг,
И ты скорее улыбнись, мой друг.
Подари всем людям настроение,
Пусть по жизни будет лишь везение.
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Поздравления любимого с весной:
Наступил первый день весны. Любимый мой мужчина, поздравляю тебя с таким радостным событием. Пусть в нашей жизни чувства любви и счастья расцветают так же пышно и красиво, как подснежники весной. Весеннего настроения! А любовью я тебя обеспечу!
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Нежное поздравление с весной подруге:
Привет! С весной тебя, подруга,
Сегодня отзвенели вьюги,
Сегодня убегают зимы,
От солнца весточку прими.
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Ласковое поздравление с праздником весны маме:
С первым днем весны я поздравляю,
Нового витка судьбы желаю.
Пусть напухнуть почки все везения,
В жизни пусть проявится скорей веселие.
Желаю радостных надежд побольше,
И сил иметь, чтобы идти подольше.
Пропитаться энергией природы,
Чтобы ее потом иметь же очень много.