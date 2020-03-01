УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки

1 марта 2020, 01:10

1 марта – первый день весны, когда открытки с первым днем весны и поздравления в прозе, стихах и смс греют нам душу, словно ласковые солнечные лучи.

С первым днем весны 2020 – гиф красивые и поздравления в прозе, смс, стихи
С первым днем весны 2020 – гиф красивые и поздравления в прозе, смс, стихи

С первым днем весны поздравления звучат 1 марта от подруги, мамы, коллеги и просто соседки. Люди отмечают первый день весны как праздник надежды и новой ступеньки в жизни.

Каждый год в первый день марта красивые картинки весны сменяют старые обои на рабочем столе, друзьям отправляются открытки с первым днем весны, а знакомым – короткие поздравления с весной. Природа обновляется – а вместе с нею в душе проклевываются новые надежды, желание быть лучше и счастливее. 

И пусть погода в Украине весной 2020 будет неустойчивой – но уже близко 8 Марта. Мужчины уже выбирают, какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи – и все готовятся к дополнительному выходному. Подробнее об этом читайте в нашем материале Праздник выпал на воскресенье: будет ли на 8 Марта 2020 еще один выходной или нет.

Главред подобрал лучшие поздравления с первым днем весны 2020 – гиф красивые и поздравления с весной в прозе, смс и стихи.

Читайте такжеЗі святом весни – чудово-зелені привітання з першим днем весни

Поздравления с первым днем весны в прозе, стихах и смс

Поздравления с первым днем весны в прозе:

С праздником весны тебя! Хочется пожелать тебе творческого вдохновения. Пускай муза общается с тобой постоянно и не покидает тебя ни на минуту. Радуй нас своими творениями, а мы будем радоваться за тебя!

***

Поздравления с первым днем весны своими словами:

Предвкушение чего-то хорошего всегда будоражит и наполняет нас позитивом! Ожидание весны окончено — на календаре 1 марта! Поздравляю вас с желанным солнцем и предстоящим теплом! Пребывайте всегда только в хорошем настроении, даря свой внутренний свет близким вам людям! С первым днем весны!

***

Поздравления с первым днем весны – проза:

С давних времен в народе знают, что весна – время перемен. Как в природе на смену морозам приходит тепло, так и в нашей жизни – душа весной отогревается и как будто расцветает! Сердечно поздравляем с первым днем весны! Пусть он подарит солнечное настроение, прибавит бодрости и сил, даст заряд оптимизма на весь год!

с первым днем весны открытки поздравления

***

Красивыепоздравления с первым днем весны – стихи:

Звонкой радостной капелью,

Первым лучиком тепла,

Беззаботной птичьей трелью

В гости к нам идет весна.

Всех теплом она согреет,

Все живое возродит

И застывшую природу

От зимы освободит.

Пусть уйдут морозы злые,

А в сердцах растает лед

И волшебною весною

Чудо, вдруг, произойдет.

Станет мир чуть-чуть добрее,

Станут помыслы чисты.

Поздравляю Вас сердечно

Я с пришествием весны!

***

Отложи скорее в сторону все важные дела,

Пришла весна, мы прокричим ей громкое: ура!

Пусть принесет тебе она огромное счастье,

И наделит тебя любовью пылкой и страстной.

Пусть с каждым днем жизнь все лучше будет,

Пусть судьба порадовать тебя не забудет,

Ты поскорее успех свой громкий обретешь,

И все, что ищешь, обязательно ты найдешь!

с первым днем весны красивые открытки

***

Поздравления с первым днем весны прикольные:

Чавкаю по лужам

В мокрых сапогах,

Вроде бы простужен,

Но светло в глазах.

Первый день весенний

В душу мне запал!

Я тебя в нем встретил

И совсем пропал.

Больше нет простуды –

Мы с тобой вдвоем!

Шлепаем по лужам –

Весело живем!

Всех с весны приходом!

Счастья вам в сердца!

Пусть любви не будет

Никогда конца!

красивые открытки с первым днем весны

***

Короткие поздравления с весной:

С первым днем весенней сказки,

Поздравляем вас!

Пусть подарит жизни краски,

Счастье без прикрас!

***

Весна пришла – нас радует вокруг,

И ты скорее улыбнись, мой друг.

Подари всем людям настроение,

Пусть по жизни будет лишь везение.

открытки с первым днем весны gif

***

Поздравления любимого с весной:

Наступил первый день весны. Любимый мой мужчина, поздравляю тебя с таким радостным событием. Пусть в нашей жизни чувства любви и счастья расцветают так же пышно и красиво, как подснежники весной. Весеннего настроения! А любовью я тебя обеспечу!

***

Нежное поздравление с весной подруге:

Привет! С весной тебя, подруга,

Сегодня отзвенели вьюги,

Сегодня убегают зимы,

От солнца весточку прими.

***

Ласковое поздравление с праздником весны маме:

С первым днем весны я поздравляю,

Нового витка судьбы желаю.

Пусть напухнуть почки все везения,

В жизни пусть проявится скорей веселие.

Желаю радостных надежд побольше,

И сил иметь, чтобы идти подольше.

Пропитаться энергией природы,

Чтобы ее потом иметь же очень много.

С первым днем весны – картинки, открытки и гиф

с первым днем весны открытки гиф скачать бесплатно
с первым днем весны картинки смешные
С первым днем весны картинки
с первым днем весны картинки прикольные
С первым днем весны картинки
С первым днем весны открытки прикольные
С первым днем весны картинки
с первым днем весны красивые открытки
С первым днем весны картинки
открытки с первым днем весны картинки для мужчин
С первым днем весны картинки

весна поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:36
В центре Москвы устроили массовое побоище из-за кроссовок: обнародовано жесткое видео
01:10
Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки
00:47
Как коронавирус повлияет на курс гривни: эксперт дал прогноз
00:20
"Большая война": сокурсник Путина рассказал об операции спецслужб РФ
00:10
Обухом по голове – что готовит расписание магнитных бурь на март 2020
00:00
1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны Видео
29 февраля, суббота
23:53
В Киеве авто с пассажирами влетело в Русановский канал Видео
23:25
В Германии лютым коронавирусом заразились дети
22:41
"Дело рук русофобов": в России взбесились из-за отказа Украины праздновать 9 мая
22:15
Стрижки для квадратного лица 2020 – самые модные прически на весну: фото Фото
22:00
"Очень болен": Данилко шокировал признанием
21:31
Этап Кубка мира по биатлону оказался под угрозой срыва из-за опасной хвори
20:59
В США от коронавируса скончался первый человек
20:53
Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки
20:17
Кашлял и сморкался: Папа Римский подцепил жуткий вирус - подробности
20:04
Онуфрий влип в скандал из-за масштабных протестов в Черногории
19:57
"Много на себя взял": Пристайко поведал о резких разногласиях с Ермаком
19:46
Претендент на место Гончарука: Витренко оценил вероятность своего "взлета"
19:31
Легенду кино заперли в шикарном отеле из-за жуткого вируса
18:54
Чистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады
18:25
В Черновцах госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус
17:57
Смертельный коронавирус "захватил" еще одну страну: что известно
17:43
Ехали в украинский Мариуполь: в Донецкой области поймали боевиков "ДНР"
17:25
Приват "ляжет": клиентам посоветовали запасаться наличными
17:02
Узвар с червяками и молью: под Черкассами разгорелся скандал из-за детского питания
17:01
Лекарства есть: Скалецкая рассказала о лечении украинцев от смертельного коронавируса Видео
16:39
США и талибы подписали историческое соглашение после 18 лет войны в Афганистане
16:22
Столкновения в Виннице: радикалы пошли на штурм суда Видео
16:12
"Он умер": появилось жуткое видео со смертельной вечеринки блогерши из РФ Видео
15:51
"Украина, не воюй": украинский боксер отметился странным заявлением об агрессии РФ
15:21
Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы Видео
15:20
Мода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фото Фото
15:05
Визит Трампа в Украину: Пристайко дал разъяснение
15:00
Обсервация в Новых Санжарах: стало известно, когда украинцы поедут домой Видео
14:45
"Оставьте один на один": Эрдоган жестко обратился к Путину из-за Сирии Видео
14:36
В Киеве у ресторана устроили драку со стрельбой, есть раненые
14:30
Наложен запрет: в Украине наказали рыбаков, попавших в руки ФСБ в Азовском море Видео
14:12
"Нехай щастить": известного российского журналиста завернули на границе Украины
13:55
Ученые из Бразилии шокировали исследованием по китайскому коронавирусу Видео
13:32
"Кусок го*на, черно-желтая ху*ня": ультрас Динамо устроили дебош на трибунах Видео
13:28
Решено на 99%: 4 марта Рада будет голосовать за отставку Гончарука - СМИ
13:14
Устрашающий коронавирус: жители Ирана подожгли больницу с инфицированными пациентами
12:50
Мать пятерых детей: СМИ выяснили, кто бросал камни в автобусы с эвакуированными из Уханя Видео
12:48
Что будет с курсом в первую неделю марта: эксперт дал тревожный прогноз
12:25
"У ЕС сейчас обморок случится": Эрдоган официально открыл границы для беженцев из Сирии Видео
12:17
Морозы до -15: синоптик дал пугающий прогноз погоды на март 2020
12:00
Нафтогаз пригрозил досрочно отключить отопление: кого коснется
11:42
В США подписали контракт на производство Javelin для Украины: что известно
11:05
Мощный ответ без колебаний: Турция припугнула Сирию
10:56
Зеленский задумал заменить Загороднюка на скандального генерал-майора - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять