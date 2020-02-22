Праздник выпал на воскресенье: будет ли на 8 Марта 2020 еще один выходной или нет

Как отдыхаем на 8 Марта 2020 – какие дала выходные на 8 марта 2020 Украина / 1zoom.ru

8 марта 2020 календарь определил на воскресенье. И на фоне "патриотических" дискуссий о необходимости декоммунизивароть Международный женский день 8 Марта усугубились опасения: 8 марта 2020 – выходной или нет, точнее – будет ли дополнительный выходной на этот праздник.

Паника, что 8 Марта в Украине отметили, гуляет с 2017 года, когда бывший глава Института национальной памяти и ярый сторонник декоммунизации, а ныне нардеп от Евросолидарности Владимир Вятрович впервые предложил убрать женский праздник из перечня "Официальные выходные в марте в Украине".

Однако чиновники инициативу не поддержали – в списке выходных Международный женский день остался.

А так как 8 марта в 2020 году выпало на воскресенье – то следующий за ним понедельник и станет тем самым официальным выходным, что положен на сам праздник. Так что и 9 марта 2020 – выходной в Украине. И, подводя итоги того, как отдыхаем на 8 марта 2020, – выходные у украинцев продлятся три дня – с 7 марта по 9-е число включительно.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.