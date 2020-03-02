Выходной не на 8 Марта, а на день Шевченко: как отдыхаем в марте 2020

8 марта выходной или нет – как именно отдыхаем на 8 Марта 2020 Украина / 1zoom.ru

8 марта в Украине 2020 выпало на воскресенье, который сам по себе выходной. В таком случае, как отдыхаем на 8 марта 2020 – выяснил Главред.

Слухи, что 8 Марта в Украине вообще отменили, появляются накануне праздника регулярно с 2017 года, когда подобная инициатива – лишить женщин их личного торжества – впервые и прозвучала. Впрочем, позднее бывший глава Института национальной памяти и агитатор декоммунизации, а сейчас нардеп от Евросолидарности Владимир Вятрович сам признал: общество к такому пока не готово. И неготовым оно остается по сей день.

Так что выходные на 8 марта 2020 Украина до сих пор предусматривает: Международный женский день входит в перечень "Официальные выходные в марте в Украине".

В этом году праздник, так получилось, отмечать придется в воскресенье – которое по себе является выходным. А, значит, на 8 Марта выходной 2020 переносится на 9 марта – день рождения Тараса Шевченко – то есть следующий за ним понедельник. Так что отдыхают украинцы три дня подряд – с 7-го числа по 9-е.

Какие еще праздники Украина отмечает в марте 2020 – читайте в нашем материале Украинцы в марте будут отдыхать на день меньше, чем год назад.