Украинцы в марте будут отдыхать на день меньше, чем год назад

Всего украинцев в марте ждет 10 выходных дней
Украинцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 10 дней. При этом рабочих дней в месяце насчитывается 21.
Международный женский день выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной 8 марта переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, украинцы получили дополнительный выходной на День рождения Тараса Шевченко.
Согласно календарю, выходные в марте выпадают на 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29. Всего в марте 31 день.
Кроме того, в марте отмечают следующие праздники:
- 3 марта - Всемирный день писателя;
- 8 марта - Международный женский день;
- 9 марта - День рождения Тараса Шевченко;
- 14 марта - День защиты прав потребителей;
- 15 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
- 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины;
- 21 марта - Всемирный день поэзии;
- 21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;
- 23 марта - Всемирный метеорологический день;
- 25 марта - День Службы безопасности Украины;
- 27 марта - Международный день театра.
Стоит отметить, что в 2019 году в марте было 11 выходных дней.
Как ранее сообщал Главред, новые правила пересечения границы с Российской Федерацией в воскресенье, 1 марта, вступили в силу.