Украинцы в марте будут отдыхать на день меньше, чем год назад

Выходные в марте / 1zoom.ru

Украинцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 10 дней. При этом рабочих дней в месяце насчитывается 21.

Международный женский день выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной 8 марта переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, украинцы получили дополнительный выходной на День рождения Тараса Шевченко.

Согласно календарю, выходные в марте выпадают на 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29. Всего в марте 31 день.

Кроме того, в марте отмечают следующие праздники:

3 марта - Всемирный день писателя;

8 марта - Международный женский день;

9 марта - День рождения Тараса Шевченко;

14 марта - День защиты прав потребителей;

15 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины;

21 марта - Всемирный день поэзии;

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;

23 марта - Всемирный метеорологический день;

25 марта - День Службы безопасности Украины;

27 марта - Международный день театра.

Стоит отметить, что в 2019 году в марте было 11 выходных дней.

Как ранее сообщал Главред, новые правила пересечения границы с Российской Федерацией в воскресенье, 1 марта, вступили в силу.