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Какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи

21 февраля 2020, 21:34

Приближается Международный женский день 2020, так что пора определяться, какие цветы дарить на 8 Марта и кому.

Какие цветы дарить на 8 Марта жене, любимой девушке и коллегам
Какие цветы дарить на 8 Марта жене, любимой девушке и коллегам / 1zoom.ru

Даже тем, кто не дарит подарки на 8 Марта, приходится иметь дело с "букетным" вопросом.

Коллеги на работе или любимая бабушка, которая еще помнит Клару Цеткин и все ее подвиги – среди женского окружения любого мужчины наверняка найдется кто-то, кто отказывается декоммунизировать этот праздник. А, значит, настала пора решать, какие цветы дарить на 8 Марта и кому.

Какие цветы дарят на 8 Марта любимой девушке

Оригинальные орхидеи или нежные ландыши – для любимой леди, отношения с которой еще столь же юны и нежны, это прекрасный выбор.

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Но если девушка любит яркие цвета или "жовто-блакитна" патриотка, и вы раздумываете, какие цветы дарят на 8 Марта желтые – то учтите, что желтый считается цветом разлуки. Его лучше приберечь для коллег или тещи. А для девушки все-таки выбрать что-то в розовых или голубых тонах.

Какие цветы дарят на 8 марта фото букета для любимой девушки и жены
Ландыши и розы на 8 Марта для любимой женщины – девушки или жены / 1zoom.ru

Какие цветы дарят на 8 Марта жене

Страстные розы, космические астры или элегантные герберы с колокольчиками – такие цветы на 8 Марта любимой супруге наверняка придутся по душе.

Какие цветы дарят на 8 марта фото букета для мамы
Тюльпаны и гвоздики – для дорогой мамули / 1zoom.ru

Какие цветы дарят на 8 Марта маме, сестре, бабушке, теще и свекрови

Для мам отлично подойдут гвоздики и тюльпаны.

Для сестры, даже если она старше, стоит подобрать хрупкие маргаритки, ласковые ноготки или более экзотичный лотос.

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У большинства наших бабушек 8 Марта четко ассоциируется с тюльпанами и мимозами, их и стоит выбирать. В качестве альтернативы еще можно посоветовать гиацинты.

Для свекрови и тещи в подарок на 8 Марта можно смело выбирать желтые розы, а еще фиалки или маргаритки в горшках.

Какие цветы дарят на 8 марта фото букета для тещи свекрови и коллег
Герберы, тюльпаны, хризантемы и альстремерия – для родни и коллег / 1zoom.ru

Какие цветы дарить на 8 Марта коллегам

Универсальный цветок – хризантема. В нем есть что-то и от скромной застенчивой ромашки, и от пышной темпераментной розы. Такой цветок наверняка понравится коллеге.

Впрочем, как вариант можно также рассмотреть букет из магнолий, жасмина, альстремерии или молочай в горшке.

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