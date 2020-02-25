Какой будет весна 2020: синоптик дал прогноз

Синоптик дал прогноз погоды на весну 2020 в Украине / Фото Pixaby

Погода в Украине весной 2020 года будет неустойчивой, ожидается перемещение циклона нескольких атмосферных фронтов, что принесет в страну осадки. Такой прогноз погоды дала агроклиматолог Татьяна Адаменко.

При этом эксперты утверждают, что в этом году существенно изменится климат. В частности, прогноз погоды на весну 2020 в Украине говорит о том, что впервые за 120 лет на Волыни, в регионе который некогда считался болотным, не будет наводнений, передает ТСН.

Тем не менее Адаменко успокоила украинцев: о катастрофе речь не идет. По ее словам, главное, чтобы не было резких температурных изменений весной 2020.

В то же время аномальные погодные условия в Украине могут повлиять на урожай сельскохозяйственных культур - осенью почти не было дождей, а зима была практически бесснежной. Пока что говорить о последствиях рано, так как погода в Украине не была везде одинаковой, однако потерь не миновать, утверждают эксперты.

Напомним, ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что погода в Украине в скором времени изменится. В частности, могут исчезнуть холодные зимы с морозами, а им на смену придут теплые европейские зимы – такие, как на Юге Франции.

Адаменко также оценила вероятность того, что зима придет в марте.

"Такое развитие событий не исключено. Каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти. Но, если даже пойдет не снег, а дождь - это все равно хорошо, нам нужны любые осадки", - резюмировала синоптик.