Как на Юге Франции: синоптик анонсировала грядущие погодные аномалии

Не исключено, что зима-2020 придет в марте / Фото pixaby

Погода в Украине в скором времени изменится. В частности, могут исчезнуть холодные зимы с морозами, а им на смену придут теплые европейские зимы – такие, как на Юге Франции. Такой прогноз сделала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, с 1991 по 2000 годы теплая зима была в Украине один раз, в период с 2001 по 2010 - два раза, а с 2011 по 2020 - это уже третья теплая зима. Впрочем, когда такой климат станет устойчивым, пока что неизвестно.

"Все зависит от скорости роста глобальной температуры. Например, 2019 стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Украине. Среднегодовая температура превысила норму на 2,7 ° C", - сказала Адаменко в интервью Agravery.com.

Также синоптик дала прогноз погоды на ближайшие 10-12 дней. По ее словам, существенных морозов не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся от -1 до -6 ° C, а днем ​​потеплеет до +1… +6. На Юге Украины в некоторые дни воздух прогреется до + 9 ° C.

Адаменко также оценила вероятность того, что зима придет в марте.

"Такое развитие событий не исключено. Каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти. Но, если даже пойдет не снег, а дождь - это все равно хорошо, нам нужны любые осадки", - резюмировала синоптик.

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Как сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 10 февраля, резко ухудшится – синоптик объявил штормовое предупреждение по всей территории страны. Ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и метели. Больше всего достанется западным регионам страны.

Погода в Киеве ожидается относительно сносной: днем – мокрый снег, снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем ожидается +3..+5 градусов, ночью -3…-5.