Украину скует арктический холод: синоптик рассказал, когда ждать снегопадов

Украинцам пообещали резкое похолодание

Глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о погоде в Украине до конца зимы.

По его прогнозу, до конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет.

"В первой декаде февраля также никаких существенных изменений погоды мы не ожидаем, но ожидаем увеличения количества осадков, в сравнении с тем, что январь был очень сухим месяцем. А температурный режим будет таким же", – рассказал он в комментарии gordonua.com.

Вместе с тем он предполагает, что во второй половине февраля в Украину сможет прийти холодный арктический воздух.

Читайте такжеВесенние морозы и промозглое лето: украинцам пообещали экстремальную погоду в 2020 году"Таким образом, существует вероятность снижения температуры воздуха", - подчеркнул синоптик.

Кульбида добавил, что украинцам стоит ожидать похолодания, и снега, однако спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.

В свою очередь директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александр Косовец обратил внимание на то, что нынешняя зима может стать уникальной, потому что впервые за последние 139 лет наблюдений в Киеве еще не наступила метеорологическая зима.

"Минимальная температура воздуха этой зимой в Киеве не опускалась ниже -5,3 °С, а в ноябре 2019 года – -9,7 °С, то есть разница в 4,4 °С. Пока нынешняя зима имеет самые высокие минимальные температуры за годы наблюдений", – резюмировал Косовец.

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Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о погодной аномалии.