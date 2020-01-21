Ударит мороз, повалит снег: украинцам пообещали зимнюю погоду

В Украине прогнозируют мокрый снег и снижение температуры / Reuters

В среду, 22 января, на большей части территории ожидается мокрый снег и дождь, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Осадки не прогнозируются только южных регионах страны, написала она в Facebook.

"Осадки будут идти за фронтом - сначала на Севере и Западе, затем постепенно продвигаться южнее. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно", - отметила она.

Синоптик подчеркнула, что ночью и днем в Украине будет достаточно низкая: днем и ночью - около 0 градусов.

"В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, к штормовому, северо-западный ветер", - добавила она.

/ dwd.de

В свою очередь ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что с 22 января в Украину придет похолодание и мокрый снег.

Читайте такжеВ апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на весну"В среду, 22 января, на западе Украины прогнозируются осадки в виде мокрого снега, которые уже в течении дня охватят все регионы страны. Снег будет идти и 23 января. Температура в эти дни снизится незначительно, ночью будет от 3 до 9 градусов мороза, по сравнению с нынешней нулевой температурой. Дневная температура существенных изменений не претерпит", – прогнозирует он.

Синоптик добавил, что прохладная и ветреная погода надолго не задержится и уже с 24 января столбики термометра начнут подниматься, а с 26 января в Украину придет новая волна потепления.

"На юге страны ожидается до 10 градусов тепла, а в целом по стране от +4...+9 градусов", - резюмировал Мурмыло в комментарии Обозревателю.

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Напомним, ранее синоптик шокировал прогнозом до конца зимы.