"Зима была в ноябре": синоптик рассказала о серьезных изменениях погоды

В Киеве метеорологическая зима была в ноябре на протяжении восьми дней, сообщила синоптик / УНИАН

Завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что в некоторых областях Украины до сих пор не было метеорологической зимы, а в Киеве она продлилась всего восемь дней, и это было еще в ноябре.

Самый холодный день и самая холодная ночь были на этой неделе 20 января, в ближайшие дни температура немного повысится, дальше возможны небольшие колебания, но все они в пределах нуля, а это очень тепло для этого период, рассказала синоптик Главреду.

По словам собеседницы, если говорить, например, о Киеве, то такие температуры, около нуля, более характерны для Крыма.

"В северных областях температура в середине января должна быть значительно ниже. Как правило, здесь такие температуры наблюдаются в середине марта или ноября. А температуры в период конца января-начала февраля, в соответствии с многолетними климатическими особенностями региона, должны быть самыми низкими", - сказала она.

Балабух добавила, что в этом году наблюдается тенденция к повышению температуры, и такая тенденция наблюдалась на протяжении последних десятилетий. "Наибольшие изменения характерны для зимнего и для летнего периода. Этот год также не исключение", - подчеркнула эксперт.

Синоптик заявила, что в нашей стране декабрь - один из самых теплых месяцев за весь период инструментальных наблюдений.

"Вероятно, что таким же может оказаться и январь. В принципе, это следствие тех тенденций, которые наблюдаются в атмосфере и не только на территории Украины", - отметила эксперт.

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщали, что 18 декабря погода в Киеве была рекордно теплой - установлены три новых погодных рекорда.