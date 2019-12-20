Ученые рассказали о киевских погодных рекордах

В Киеве 18 декабря установлены три температурных рекорда, сообщили ученые / УНИАН

В среду, 18 декабря, погода в Киеве была рекордно теплой - установлены три новых погодных рекорда.

В столице максимальная температура воздуха впервые за 30 лет наблюдений в декабре превысила +15 градусов, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным ученых, максимальная температура была зафиксирована после полудня - +15,2 градуса, а это на 3,7 градуса выше предыдущего температурного рекорда, установленного в 1989 году.

"Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла +8,2…, что на 2,4… выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года", - отметили в обсерватории.

Ученые добавили, что по климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.

"Ночь на Николая (ночь на День святого Николая 2019 - Ред.) в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8…, что на 3 (градуса - Ред.)… выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов", - говорится в сообщении.

Ранее в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что 16 декабря в Киеве погода была рекордно теплой - среднесуточная температура соответствовала нормам, которые фиксируют в конце октября.