"Октябрьская температура": в Киеве установлен новый погодный рекорд

В Киеве была октябрьская температура, выяснили ученые / УНИАН

В понедельник, 16 декабря, погода в Киеве была рекордно теплой - среднесуточная температура соответствовала нормам, которые фиксируют в конце октября.

В столице 16 числа среднесуточная температура составила +6,6 градуса, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По ее данным, такая температура на 0,5 градуса выше предыдущего температурного рекорда, который был установлен в 2017-м.

Напомним, в августе в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что 13 число стало самым жарким днем 2019 года. По данным ученых, после полудня столбик термометра впервые в 2019-м поднялся до отметки в +35 градусов.