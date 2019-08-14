Самый жаркий день: в Киеве "засекли" новый температурный рекорд

В Киеве зафиксировали самую высокую температуру в 2019-м / УНИАН

В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд - вторник, 13 августа, стал самым жарким днем 2019-го.

После полудня столбик термометра впервые в текущем году поднялся до отметки в +35 градусов, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Климатологи отметили, что в столице 13 августа самая сильная жара была зафиксирована в 2010-м - тогда максимальная температура составила +36,6.

Напомним, 14 июля в Киеве прошел ливень, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что в этот день в столице был побит 57-летний рекорд по уровню осадков.