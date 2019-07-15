Воскресный ливень в Киеве побил 57-летний рекорд

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В воскресенье столицу Украины накрыл мощный ливень – улицы города превратились в "реки". Синоптики сообщают, что по уровню выпавших осадков в этот день Киев побил 57-летний рекорд.

Как сообщает прес-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года - 103 мм.

Как сообщал Главред, 15 июля в Украине снова ожидаются дожди. Сухо будет только в восточных областях и на Днепропетровщине.