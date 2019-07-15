Погода 15 июля: Украину хорошенько "умоют" дожди

Сегодня Украину "умоют" дожди / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня, в понедельник, 15 июля, будет щедрой на дожди, солнце и тепло порадуют только жителей восточных областей, там воздух днем прогреется до +27.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики спрогнозировали, что в понедельник, 15 июля, в западных, северных, центральных и южных областях Украины пройдут обильные дожди с грозами. Воздух в этих регионах из-за мокрой погоды будет прогреваться неравномерно от +19 на западе до +26 на юге. Ночью в этой части Украины максимальный показатель столбика термометра +17.

Аннексированный Россией Крым тоже умоют дожди с грозами, воздух прогреется днем до +26.

А вот жители восточных областей и Днепропетровщины могут расслабиться и отложить зонты и плащи в сторону – дожди им пока не светят. Местами, правда, будет облачно с прсояснениями. Днем будет тепло до +27 днем, ночью столбики термометра покажут максимум +17.

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики Украинского гидрометцентра пообещали жителям столицы Украины дождь с грозами. Днем будет не слишком жарко – в пределах +19...+21, ночью столбик термометра опустится до +13...+15.

Добавим, что народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

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