"Температурная аномалия": в Укргидрометцентре дали прогноз на июль-2019

В июле-2019 в Украине будет температурная аномалия, спрогнозировали синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в июле-2019 в нашей стране будет температурная аномалия.

На протяжении второго месяца лета средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в июле больше всего осадков может выпасть в Карпатском регионе, однако их количество будет в пределах средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура прогнозируется 20-24,5 градуса тепла, в горных районах — 16-17 градусов, что на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений", — отметили в Укргидрометцентре.Ранее народный синоптик Леонид Горбань предупреждал, что в Украине в июле и на протяжении части августа 2019 года ожидается жара. Позже народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в нашей стране в текущем году июль не будет жарким.