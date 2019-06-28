Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине на июль-2019

В Украине июль-2019 не будет жарким, спрогнозировал народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что в Украине в начале июля 2019 года не ожидается жара, в середине месяца теплые дни могут чередоваться с прохладными.

В конце второго месяца лета возможны осадки, теплых дней будет мало, рассказал эксперт Фактам.

По его словам, лето-2019 в нашей стране прогнозируется более прохладным, чем обычно.

"В начале первой десятидневки июля не стоит ожидать высоких температур, которых хочется на пике лета. Будет умеренное тепло, без осадков…", — отметил он.

Деркач добавил, что на протяжении второй декады июля ожидаются шквалы, дожди и нетипичная для лета прохлада. "Конец июля не улучшит общую картину: …теплых и погожих дней будет мало", — сказал эксперт.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 27 июня в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде регионов будут грозы, в Киеве возможны град и шквалы. Позже Главред писал, что столицу накрыл ураган.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в нашей стране в июле и на протяжении части августа 2019 года ожидается жара.