Киев накрыл ураган, опубликованы фото

В Киеве на Виноградаре бушевал ураган / Главред

В четверг днем, 27 июня, в Киеве испортилась погода — столицу накрыл ураган — в частности, непогода бушевала в Подольском районе.

На Виноградаре сорвался сильный ветер, началась гроза и пошел сильный дождь.

Были видны молнии и слышны мощные раскаты грома. Позже дождь утих. Возле Контрактовой площади небо тоже затянули тучи и был дождь.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 27 июня в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде регионов будут грозы, в Киеве возможны град и шквалы.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в нашей стране в июле и на протяжении части августа ожидается жара.