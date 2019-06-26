"Otto наступает": синоптик предупредила о "выходках" фронта в Украине

В ряде регионов Украины в четверг будут грозы, предупредила синоптик / УНИАН

В четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде областей будут грозы, в столице возможны град и шквалы.

Грозовые дожди пройдут в западных, северных, местами в центральных регионах нашей страны и в Одесской области, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Также эксперт предупредила, что в Украине, кроме юга и востока, ожидается сильный северо-западный ветер.

"Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты — перед фронтом +30-ть и за — +30-ть, а в тылу фронта — +16…+19 градусов — то и в отдельных районах его прохождения по Украине возможны… ливни, град и шквалы...", — отметила синоптик.

Диденко добавила, что на востоке, на значительной части юга украинского государства будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха, как правило, перед фронтом, подскакивает, поэтому в четверг ожидается в течение дня +25…+30 градусов, на юге и востоке — +28…+33 градуса. После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу (27 июня — Ред.) жара в Украине начнет стремительно падать, и температура воздуха снизится до +20…+ 25 градусов", — подчеркнула эксперт.

По данным Диденко, в Киеве в пятницу прогнозируются кратковременные грозовые дожди, возможны град и шквалы. В четверг днем в столице ожидается +29 градусов, а в пятницу прогнозируется похолодание до +20…+22.Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в июле и на протяжении части августа прогнозируется жара.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Вазира Мартазинова рассказала, что в нашей стране лето стало короче.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, которое сопровождается обильными осадками и сильной облачностью.