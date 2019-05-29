Синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019

В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.
В Украине первая неделя июня 2019 будет прохладной, потом придет жара, а в середине первого месяца лета вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.
После похолодания будет комфортная температура, рассказала завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова Сегодня.
По словам синоптика, в нашей стране лето стало короче — оно начинается с середины июня, а после 15 августа ожидается длительная осень.
"После прохладной первой недели июня дальше будет жарко и сухо. С середины месяца в Украину придет похолодание… Затем снова потеплеет до комфортных +24…+26 днем", — поделилась информацией эксперт.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.