Народный синоптик сказал, когда Украине светит аномальная жара

В середине июня в Украине будет аномальная жара, спрогнозировал эксперт / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в середине июня 2019 года будет аномальная жара.

В начале июня будут дожди, рассказал эксперт в интервью Народной правде.

По словам собеседника, осадки прогнозируются на 2 и 7 июня.

"…А вся середина июня — без дождей и очень жаркая. Немножко несвойственно для июня, температура будет доходить до +29-32 градусов", — заявил народный синоптик.Читайте также"Взлет температуры": народный синоптик дал прогноз по Украине на май Ранее Леонид Горбань говорил, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019 году отмечается 28 апреля).

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Любовь Радкевич прогнозировала, что 21 апреля — будет отмечаться Вербное воскресенье, запланирован второй тур выборов президента Украины 2019, ожидается хорошая погода.