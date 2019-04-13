Синоптик дала прогноз по Украине на Вербное воскресенье и второй тур выборов 2019

В Украине 21 апреля будет хорошая погода, спрогнозировала синоптик / sunhome.ru

Синоптик Украинского гидрометцентра Любовь Радкевич сообщила, что в нашей стране в воскресенье, 21 апреля — будет отмечаться Вербное воскресенье, запланирован второй тур выборов президента Украины 2019, ожидается хорошая погода.

В Вербное воскресенье 2019 будет солнечная погода, рассказала эксперт Народной правде.

По словам собеседницы, 21 апреля в нашей стране не будет слишком жарко.

"…21 апреля… там будет хорошая погода, солнечная и не слишком жаркая", — заявила синоптик. Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 15 апреля в Ровенской и Волынской областях в воздухе ожидаются сильные заморозки — 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.