Погода на Вербную неделю и Пасху: эксперт предупредил о похолодании в Украине

На Вербной неделе в Украине будет похолодание, спрогнозировал эксперт

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода.

В нашей стране перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, на Вербной неделе и на Пасху возможны осадки.

"…перед Пасхой будет резкое потепление, температура около +22... +24 будет держаться до конца месяца", — сообщил Горбань.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первые две недели апреля прогнозируются осадки, а потом ожидаются "летние деньки" — температура воздуха может превысить +20, но местами возможны ливни.