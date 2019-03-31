Украине в апреле светят "летние деньки" — синоптики

В апреле в Украине будут "летние деньки", спрогнозировали синоптики / sunhome.ru

В первые две недели апреля прогнозируются осадки, а потом ожидаются "летние деньки" — температура воздуха может превысить +20, но местами возможны ливни.

С 1 по 7 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночная температура может составить +3…+4 градуса, а дневная, — до +14, пишет Meteoprog со ссылкой на синоптиков.

По данным издания, на следующей неделе прогнозируется небольшое потепление — ночная температура может составить +4…+6, а дневная — +14…+16.

На третьей неделе синоптики спрогнозировали "летние деньки" — температура ожидается +20…+22 градусов, а на юге — до +25. "Ночью минимально +5... Но не исключены дожди, местами ливни", — отмечается в материале. Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 31 марта, в Украине будет самый теплый день, с понедельника, 1 апреля (День смеха, День дурака), начнется похолодание, но ближе к следующим выходным снова потеплеет.