"Самый теплый день": синоптик предупредила о температурных качелях в Украине

Украине грозят температурные качели, предупредила синоптик

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 31 марта, в Украине будет самый теплый день, с понедельника, 1 апреля (День смеха, День дурака), начнется похолодание, но ближе к следующим выходным снова потеплеет.

В последний день марта в нашей стране везде будет солнечная погода, температура ожидается +12… +19 градусов, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в Киеве в воскресенье будет +16… +18 градусов.

"Похолодание начнется с понедельника, большая часть недели будет прохладной, даже с ночными небольшими "минусами". Но ближе к следующим выходным снова потеплеет", — отметила синоптик.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 1 апреля днем максимальная температура составит +11 градусов, а во вторник и среду, 2-3 числа, — +10.