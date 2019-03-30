"Ясный День дурака": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало апреля

В Киеве в первые дни апреля не прогнозируются осадки, спрогнозировали синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник, 1 апреля (отмечается День смеха, другое название — День дурака), днем максимальная температура составит +11 градусов, во вторник и среду, 2-3 числа, — +10.

В первый день апреля в столице будет ясно, ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью в понедельник температура будет +3…+5, днем — +9…+11. Во вторник и среду ночная температура прогнозируется -1…+1, а дневная — +8…+10 градусов. В столице 2-3 числа ожидается переменная облачность.

В Киеве в первые дни апреля не прогнозируются осадки, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что в Киеве в воскресенье, 31 марта, днем температура воздуха прогреется до +16 градусов. Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине холодный период может закончиться 5-6 апреля.

Позже заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова заявляла, что в нашей стране погода до конца весны 2019 года будет довольно теплой, температурные рекорды ожидаются после 10 апреля.