"До +16": синоптики спрогнозировали серьезное потепление в Киеве

В Киеве 31 марта серьезно потеплеет, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 29 марта, в Киеве днем максимальная температура воздуха составит +11 градусов, в субботу, 30 числа, — +13, а в воскресенье, 31-го, — +16.

В пятницу и субботу в столице будет переменная облачность, а в воскресенье — небольшая облачность, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в пятницу днем температура составит +9…+11 градусов.

В субботу ночная температура прогнозируется +3…+5, а дневная — +11…+13. В воскресенье ночью ожидается +3…+5, а днем — +14…+16.

В Киеве 31 марта серьезно потеплеет, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине холодный период может закончиться 5-6 апреля.

Позже заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране погода до конца весны 2019 года будет довольно теплой, температурные рекорды ожидаются после 10 апреля.