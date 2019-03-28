+30⁰ в апреле, холода в мае: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам этой весной

Какой будет весна 2019 в Украине / azbyka.ru

Погода в апреле 2019 готовит украинцам немало метеосюрпризов. Ряд неожиданностей стоит ожидать и ото прогноза погоды на май 2019.

По словам завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Укргидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, погода до конца весны 2019 в Украине будет довольно теплой.

Температурные рекорды столбики термометров начнут штурмовать уже после 10 апреля. А уже к концу апреля можно ожидать от +20 градусов до +30 градусов.

"Это апрель — начало мая", — цитирует эксперта РБК-Украина.

При этом значительных осадков в апреле ждать не стоит, они будут минимальными.

Зато крайне дождливым выдастся май. Очередное похолодание "с осадками и шквальным ветром" придет в Украину после 20 мая. Правда, до заморозков дело не дойдет.

Лето 2019 в Украине также начнется с дождей. По словам Мартазиновой, погода в начале июня 2019 будет напоминать погоду в конце мая 2019.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

При этом климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.